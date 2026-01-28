Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от години

Курсът на еврото покори нова психологическа граница спрямо щатския долар, като европейската валута тази сутрин надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво от 1,2 към американската. Въпреки лекия спад по-късно, еврото достигна най-високия си курс от пет години към долара. Основната причина е, че инвеститорите се оттеглят от американския долар заради непредсказуемия подход на президента на САЩ Доналд Тръмп към търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1997 долара или над нивото от вчера.

Още: Долар - евро. Колко струва един щатски долар към едно евро днес, 28 януари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1929 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Още: Курсът на еврото премина психологическа граница

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2049 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2049 спрямо щатския долар.