Стойността на руските активи, замразени от Швейцария, достигна 8,5 милиарда швейцарски франка (10,2 милиарда долара), предава Bloomberg. Страната продължава да прилага санкциите на Европейския съюз, наложени на политици, бизнесмагнати и компании, близки до Кремъл. Даниел Еби, ръководител на отдела за санкции в Швейцарския държавен секретариат по икономическите въпроси, съобщи актуалните данни по време на юридическа конференция в Женева този вторник. Новото число отбелязва увеличение с 15% спрямо април 2025 г., когато стойността беше 7,4 милиарда франка, каза той. Оттогава са били конфискувани повече активи, а стойността на някои от блокираните авоари в злато се е повишила.

Общата сума на активите на Руската централна банка обаче е спаднала с 9% до 6,8 милиарда франка в сравнение с нивото отпреди 18 месеца, каза Еби - не защото някакви средства са били деблокирани, а защото тези активи са били държани в кошница от валути, които са загубили стойност.

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Трябва ли Швейцария да налага санкциите на ЕС срещу Русия: големият дебат

Изминаха почти пет години от пълномащабната руска инвазия в Украйна, която за Швейцария бележи отклонение от историческата ѝ неутралност. Страната реши да приеме изцяло санкциите на ЕС срещу Москва. Това имаше особено значение за швейцарските банки, които държаха руски активи на стойност най-малко 150 милиарда франка, както съобщи Швейцарската банкова асоциация през 2022 г., малко след началото на войната на диктатора Владимир Путин.

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Решението предизвика и национален дебат между либералите, които смятаха, че Швейцария има задължението да застане на страната на ЕС, и консерваторите, според които това нанася вреда на конкурентоспособността на страната и на способността ѝ да привлича чуждестранен капитал. Швейцарската народна партия подкрепи платформа за закрепване на неутралитета в конституцията на страната, но тя беше отхвърлена от 70% от швейцарците на национален референдум през септември, припомня swissinfo.ch.

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През август Швейцария прие 20-ия кръг от санкциите на ЕС, което означава, че около 2790 физически и юридически лица са обект на замразяване на активи в страната.

Аеби заяви във вторник, че пред SECO са били подадени сигнали за над 870 случая на подозрения за заобикаляне на санкциите - това е увеличение спрямо 600 случая преди година и половина, предаде Bloomberg.

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