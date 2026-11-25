На 25 ноември евродепутатите и ресорният еврокомисар Пьотр Серафин обсъдиха компромисното предложение на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС - бюджета на блока за 2028-2034 г. Дни по-рано португалският бивш премиер бе предложил съкращения на стойност 204 млрд. евро, както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината.

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Според Коща новото предложение увеличава финансирането за конкурентоспособност със 120%, а за отбрана – с 232%. Удвояват се средствата за управление на миграцията и контрол на границите. По думите на Антонио Коща, предложението запазва финансирането на кохезионната и селскостопанската политика. Новият фонд в подкрепа на Общата селскостопанска политика и Политиката на сближаване ще остане най-големият фонд в бюджета. Според председателя на Европейския съвет бюджетът за водещата научна програма на ЕС - „Хоризонт Европа“ - ще се увеличи с 57% в сравнение с настоящия бюджет, а програмата „Еразъм“ ще бъде увеличена с 25%. Според новото предложение средните национални вноски в европейския бюджет ще се увеличат от 0,80% на 0,82% от брутния национален доход на държавите членки.

Опасенията

Ораторите от повечето политически групи днес обаче до голяма степен споделиха опасенията на съдокладчиците, че последното предложение на Съвета не отговаря на амбицията, необходима за справяне с настоящите предизвикателства пред Европа. Предложението на Коща, представляващо малко под 1% от брутния национален доход на ЕС, би било безпрецедентно ниско в историята на дългосрочните бюджети на ЕС.

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Няколко евродепутати поставиха под въпрос съкращенията в инструмента „Глобална Европа“ и видяха всъщност съкращения в областта на конкурентоспособността, сигурността и отбраната. Те отбелязаха, че тези съкращения противоречат на заявените от Съвета приоритети. Евродепутатите призоваха и за по-силна защита и специално финансиране за земеделските стопани, научните изследвания, младите хора, климата и отбраната, както и за мерки за намаляване на цените на енергията.

Някои от тях приветстваха включването на предложенията на Европарламента за въвеждане на налози върху криптовалутите и цифровите технологии сред потенциалните нови собствени ресурси, но подчертаха, че е необходима по-голяма амбиция, за да се гарантира стратегическата автономност на ЕС.

Други призоваха за по-голям акцент върху мира, развитието и социалната справедливост, като предупредиха да не се дава приоритет на разходите за отбрана за сметка на политиките, които са от пряка полза за гражданите на ЕС.

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Снимка: Антонио Коща, БГНЕС

„Това означава по-слаба позиция за един по-слаб Европейски съюз, която Европейският парламент няма как да подкрепи“, заяви Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния), съдокладчик на ЕП по многогодишната финансова рамка, коментирайки предложението на председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща. Той подчерта, че Парламентът и Съветът са единни по отношение на приоритетите - необходимостта за по-голяма защита на гражданите и укрепване на европейската икономика. Разминаването обаче е в подхода: „Парламентът последователно настоява за повече инвестиции, докато Съветът заема непоследователна позиция и предлага съкращения... Преговорите ще започнат, когато Съветът най-накрая постигне съгласие по позицията си. Както министър-председателите не могат да диктуват решенията на националните парламенти, така и не могат да диктуват на Европейския парламент да приеме бюджет, който е твърде малък и който не подготвя Европа за предизвикателствата на бъдещето“, заключи Мурешан.

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Карла Тавареш (С&Д, Португалия), която също е съдокладчик от страна на ЕП, заяви, че компромисът в преговорите не бива да води до понижаване на амбициите на Европа. „Нуждаем се от наистина амбициозна многогодишна финансова рамка, която защитава инвестициите в социалната сфера, насърчава по-справедлива и по-конкурентоспособна икономика, инвестира в сигурността и отбраната, укрепва ролята на Европа в света и се основава на справедлива система от нови собствени ресурси“, заяви тя. Тавареш подчерта, че новите собствени ресурси са от съществено значение, но и че не могат да бъдат използвани като разменна монета, за да се компенсира бюджет на ЕС, който е под 1% от брутния национален доход (БНД) на Европейския съюз.

Дануше Нерудова (ЕНП, Чехия), съдокладчик по собствените ресурси на ЕП, приветства включването от страна на Коща на предложението на Европарламента за въвеждане на налози върху цифровите технологии и криптовалутите, но призова за по-амбициозен подход към цифровото облагане. „Не може да продължаваме да настояваме за по-голям принос от страна на гражданите и традиционните предприятия, докато цифровите гиганти извличат огромни ползи от нашия единен пазар, без да плащат справедливия си дял. Ако Илон Мъск може да си позволи да похарчи милиони за политически кампании в САЩ, със сигурност може да си позволи да плаща справедливия си дял в Европа“, твърди тя. Нерудова предупреди, че Парламентът ще продължи да следи внимателно развитието на преговорите: „Просто ангажимент за бъдещ налог върху криптовалутите не е достатъчен. Просто обещание, че министрите в крайна сметка могат да приемат директива за данък върху цифровите технологии - също".

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Сандра Гомес Лопес (С&Д, Испания), съдокладчик по собствените ресурси на Парламента, каза, че големите цифрови платформи печелят от Европа и следва да допринасят за Европа. Тя предупреди: „Причината, поради която предлагаме тези налози, е да гарантираме, че ЕС може да поеме нови отговорности, без да кара земеделските стопани, регионите или социалните програми да плащат за това. Не си мислете, че ще приемем допълнителни съкращения в замяна на тези нови собствени ресурси. Ще направим така, че гласовете ни да бъдат чути - не можем да постигнем повече с по-малко средства".

Пьотр Серафин, комисар по въпросите на бюджета, борбата с измамите и публичната администрация, подчерта, че предложените от председателя на Европейския съвет съкращения ще доведат до бюджет, който е по-малък по отношение на БНД от договорения през 2020 г. „Някои продължават да твърдят, че бюджетът все пак се увеличава в сравнение с настоящата МФР, а това е така единствено защото не отчитат инфлацията и подобен аргумент просто не е убедителен“, подчерта комисарят. Той добави, цитиран от пресцентъра на ЕП, че „понякога по-малкото означава повече, но в този случай по-малкото наистина означава по-малко - по-малко съотношение между цена и качество, по-малко конкурентоспособност и по-малко сигурност“.

Евродепутатите са готови да започнат преговори с правителствата на държавите от ЕС по отделните секторни досиета, след като Съветът на ЕС приеме пълния си мандат, включително относно общия размер на финансирането за дългосрочния бюджет на ЕС.

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