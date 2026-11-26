След като миналата седмица еврото записа няколко антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, в началото на настоящата единната европейска валута слезе до такова ниво, каквото последно е било записвано на 19 март 2025 (тогава 1,0904 спрямо щатския долар). Първоначално еврото слезе под 1,10 към американската валута, а на 23 ноември стигна дори до по-ниска психологическа граница - 1,0901 към щатския долар. След това еврото се качи нагоре и към момента запазва тази крехка тенденция.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 26 ноември, за 1,0967 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,09% под последното ниво, отчетено в сряда.

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Европейската централна банка определи на 25 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,0935 щатски долара.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 23 ноември, когато слезе на ниво 1,0901.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 4 ноември - 1,123 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 23 ноември - 1,0901.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.