Лайфстайл:

С евро в джоба, българите се втурват към имоти в Гърция

16 януари 2026, 08:43 часа 336 прочитания 0 коментара
С евро в джоба, българите се втурват към имоти в Гърция

След като на 1 януари България стана пълноправен член на еврозоната, новите икономически реалности у нас оказаха влияние върху инвестиционните нагласи на българския бизнес и домакинствата. Все по-отчетливо се засилва интересът към недвижими имоти и бизнеси в Северна Гърция, пише гръцкият вестник "Хронос", издаван в Комотини.

Икономисти, цитирани от вестника, са на мнение, че общата граница и единната европейска валута създават предпоставки за по-широка "инвестиционна атака" както в сектора на недвижимите имоти, така и в търговията, туризма, кетъринга, услугите и развлеченията.

Еврото ще улесни сделките

Още: Жилищна криза в Гърция: За 80% от гърците това е проблем №1

По думите на президента на Гръцко-българската търговско-промишлена камара Христос Казандзис присъединяването на България към еврозоната значително ще улесни двустранните сделки, като елиминира разходите по превалутиране от 3–4% и съответно, съпътстващата бюрокрация.

Според него това е осезаемо облекчение за гръцките компании, опериращи в България, съобщава БНР.

Мнозина експерти обаче призовават за бдителност, тъй като са на мнение, че евентуален инфлационен натиск може да ограничи покупателната способност на средния български гражданин и да се отрази както на честотата на пътуванията, така и на разходите по време на почивка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: iStock

По информация на "Хронос" на този етап прогнозите остават предпазливи, а очакванията са преходът към еврото в България да премине без сериозни ценови сътресения.

Още: Наемите вече тръгнаха нагоре, ръстът при имотите ще продължи

Българите могат да предизвикат балон на гръцкия имотен пазар

Изданието цитира експерти, според които в Гърция е възможен балон на цените на имотите, ако експензията на български инвеститори е по-сериозна.

Според анализи на известни гръцки икономисти от тук нататък българите, които имат пари, ще се движат по две оси.

Първата ос е придобиването на недвижими имоти в Халкидики, което вече е в ход. Такъв пример е скорошната покупка на вилата на гръцката телевизионна икона Вефа Алексиаду в Халкидики, купена за 2,2 милиона евро от български бизнесмен.

Районът на Кавала и Тасос ще бъде втори избор на българите, основно за ваканционен дом.

Вече има и силно търсене за придобиване на стари хотели, които ще бъдат обновени, за да посрещнат не само българи, но и туристи от цяла Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
имоти Гърция имотен пазар
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес