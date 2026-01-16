С евро в джоба, българите се втурват към имоти в Гърция

След като на 1 януари България стана пълноправен член на еврозоната, новите икономически реалности у нас оказаха влияние върху инвестиционните нагласи на българския бизнес и домакинствата. Все по-отчетливо се засилва интересът към недвижими имоти и бизнеси в Северна Гърция, пише гръцкият вестник "Хронос", издаван в Комотини.

Икономисти, цитирани от вестника, са на мнение, че общата граница и единната европейска валута създават предпоставки за по-широка "инвестиционна атака" както в сектора на недвижимите имоти, така и в търговията, туризма, кетъринга, услугите и развлеченията.

Еврото ще улесни сделките

По думите на президента на Гръцко-българската търговско-промишлена камара Христос Казандзис присъединяването на България към еврозоната значително ще улесни двустранните сделки, като елиминира разходите по превалутиране от 3–4% и съответно, съпътстващата бюрокрация.

Според него това е осезаемо облекчение за гръцките компании, опериращи в България, съобщава БНР.

Мнозина експерти обаче призовават за бдителност, тъй като са на мнение, че евентуален инфлационен натиск може да ограничи покупателната способност на средния български гражданин и да се отрази както на честотата на пътуванията, така и на разходите по време на почивка.

По информация на "Хронос" на този етап прогнозите остават предпазливи, а очакванията са преходът към еврото в България да премине без сериозни ценови сътресения.

Българите могат да предизвикат балон на гръцкия имотен пазар

Изданието цитира експерти, според които в Гърция е възможен балон на цените на имотите, ако експензията на български инвеститори е по-сериозна.

Според анализи на известни гръцки икономисти от тук нататък българите, които имат пари, ще се движат по две оси.

Първата ос е придобиването на недвижими имоти в Халкидики, което вече е в ход. Такъв пример е скорошната покупка на вилата на гръцката телевизионна икона Вефа Алексиаду в Халкидики, купена за 2,2 милиона евро от български бизнесмен.

Районът на Кавала и Тасос ще бъде втори избор на българите, основно за ваканционен дом.

Вече има и силно търсене за придобиване на стари хотели, които ще бъдат обновени, за да посрещнат не само българи, но и туристи от цяла Европа.