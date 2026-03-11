Напук на Орбан и Фицо: Няколко страни спасяват Украйна с двустранни заеми

Украйна ще получи пари от Европейския съюз, дори ако Унгария и Словакия продължат да блокират обещания заем от 90 милиарда евро. Планът на ЕС споделят двама неназовани дипломати от блока пред Politico. Лидерите на ЕС ще проведат среща на върха в Брюксел следващата седмица, с надеждата да убедят унгарския премиер Виктор Орбан и неговия словашки колега Роберт Фицо да спазят обещанието си да одобрят заема, който трябва да осигури две трети от парите, необходими на Украйна, за да продължи тя да се бори срещу руската инвазия до края на 2027 г.

Скандинавските и балтийските страни спасяват Украйна

Само че ако двамата лидери откажат да отстъпят, балтийските и скандинавските страни имат план да предоставят на Украйна достатъчно средства, за да я поддържат през първата половина на тази година, посочват източниците.

Общата сума, която се обмисля за това, е 30 милиарда евро. Тъй като това ще бъдат двустранни заеми, те няма да изискват одобрение от ЕС.

Отделно от това - нидерландският министър на финансите Елко Хайнен заяви пред колегите си на 10 март, че правителството е взело мерки да изпрати на Киев 3,5 милиарда евро годишно в двустранна подкрепа до 2029 г. Информацията отново е на дипломати, запознати с разговорите и цитирани от брюкселската медия.

Унгария или всяка друга държава от ЕС може да блокира заема от 90 милиарда евро, въпреки че вече е дала съгласието си за него през декември, защото един от законопроектите, който трябва да бъде одобрен, преди парите да бъдат изплатени, изисква одобрението на всички държави членки.

„Не е първият път, когато се сблъскваме с подобни трудности с Унгария. По един или друг начин ще отпуснем този заем", заяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис.

Снимка: Getty Images

Идеята за предоставяне на индивидуално финансиране на Украйна беше обсъдена още преди срещата на върха през декември, на която лидерите на всички държави членки се съгласиха да продължат с един заем от ЕС. Възможността за индивидуални заеми беше счетена за неприемлива по това време, защото подкопаваше солидарността на ЕС с Украйна и разкриваше дълбоки различия в блока. Но ако Орбан откаже да оттегли ветото си, това може да е единственият начин да се продължи напред.

Украйна има пари до май

Финансовите нужди на Киев са се облекчили, след като Международният валутен фонд одобри заем от 8,1 милиарда долара в края на миналия месец, като веднага изплати 1,5 милиарда от тях. Страната трябва да има достатъчно пари, за да остане платежоспособна до началото на май, казват пред Politico четирима души, запознати с финансите на Киев.

Предишни оценки на ЕС сочеха, че Украйна ще фалира в края на март, ако не получи заема от Европейския съюз. А това би означавало страшно неизгодно положение спрямо руските сили в контекста на продължаващите сражения на фронта и вървящите успоредно с това мирни преговори - неуспешни засега.

Играта на Орбан

Заемът изглеждаше сигурен до края на януари, когато руска атака с дронове повреди тръбопровода „Дружба“, който транспортира руски петрол през Украйна до Унгария и Словакия - Будапеща и Братислава са изключени от санкциите на ЕС срещу руския петрол. Орбан обвини Украйна, че умишлено забавя ремонта на тръбопровода по политически причини, и се отрече от ангажимента, който пое на срещата на върха през декември, а именно да одобри заема за Украйна. Унгарският лидер блокира и 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който изисква единодушна подкрепа от всички 27 лидери.

Орбан, който на 12 април ще се изправи пред решаващи парламентарни избори, води кампания, стъпваща на антиукраинска платформа. Неговата политическа партия „Фидес“ изостава значително от опозиционната „Тиса“ на Петер Мадяр в проучванията на общественото мнение.

Украинският президент Володимир Зеленски, който отрече обвинението, че Киев отказва да поправи тръбопровода по политически причини, миналата седмица заяви пред репортери, че макар да не иска да го прави, може да възстанови доставките на петрол през „Дружба“ „за месец или месец и половина“, което ще бъде точно след унгарските избори.

Миналия месец Зеленски каза пред репортери, че Украйна не ремонтира тръбопровода, защото Русия го е атакувала многократно, включително докато работници по поддръжката са били на място, за да го ремонтират. Отделно от това той отправи и заплаха към Орбан - че ако не вдигне ветото си за заема от ЕС, Зеленски ще даде адреса му на Въоръжените сили на Украйна.

В очакване на унгарските избори

Както в Киев, така и в Брюксел се смята, че ако Орбан загуби изборите, лидерът на опозицията Петер Мадяр може да бъде по-склонен да одобри заема за Украйна, особено ако тръбопроводът „Дружба“ бъде поправен или ако Унгария получи някакъв друг „морков“ от ЕС.

Макар Мадяр да направи критични изявления за Украйна по време на предизборната кампания и, подобно на Орбан, да изключи изпращането на войски или доставки на оръжие, той също така призна Русия за агресор във войната.

Друг потенциален стимул - Унгария е кандидатствала за заем от 16 милиарда евро от програмата SAFE на ЕС, която предоставя средства на страни, купуващи оръжие. Европейската комисия все още не е одобрила заявлението.

Снимка: Getty Images

А ако Орбан опровергае прогнозите на социологическите проучвания и спечели изборите, ЕС се надява, че той ще се оттегли от антиукраинската си кампания, защото вече няма да му е нужно да печели гласоподавателите с нея, казват дипломати от блока.

Фицо е по-малка пречка

Брюксел счита словашкия премиер Роберт Фицо за по-малка пречка, казват други двама служители на ЕС. В неделя той обеща да блокира заема, освен ако тръбопроводът „Дружба“ не бъде ремонтиран - дори и Орбан да загуби изборите.

Фицо се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Париж във вторник в рамките на срещата на върха за ядрената енергия и изглежда, че се оттегли от своята позиция. Във видеоклип в социалните мрежи той заяви, че двамата са „обсъдили необходимостта от възстановяване на транзита на руски петрол през украинска територия към Словакия“. Фицо добави: „Радвам се, че по този въпрос споделяме едно и също мнение с Европейската комисия“.

Служител на ЕС разкрива, че що се отнася до убеждаването на Фицо да сътрудничи, „постигаме напредък“.

