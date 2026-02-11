До 2028 г. ЕС трябва да завърши единния пазар и енергийния съюз

Европейският съюз трябва да завърши изграждането на единния си пазар до края на 2028 г., като това включва и окончателното оформяне на енергийния съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изказване пред Европейския парламент. Това е жизненоважно за по-нататъшното намаляване на цените, подчерта тя.

Необходимо е опростяване на регулаторната среда за бизнеса в ЕС, за да може Европа да бъде по-конкурентоспособна спрямо САЩ и Китай, каза тя. В САЩ функционира една финансова система, с един основен финансов център и ограничен брой допълнителни, докато в ЕС съществуват 27 различни финансови системи, всяка със собствен надзорен орган. Освен това в Съюза действат над 300 търговски платформи, което според нея представлява "фрагментация в екстремна форма".

Европа се нуждае от "един голям, дълбок и ликвиден капиталов пазар" и именно това е целта на изграждането на Съюза на спестяванията и инвестициите. В него се очаква да участват всички 27 държави членки.

Още: Разногласия в "бавната" и затруднена Европа: Не всички подкрепят "Купувай европейското"

Административната тежест

Като част от усилията за намаляване на административната тежест тя представи концепцията "И Ю Инк." (EU Inc.) - режим с унифицирани правила, валидни в целия ЕС, който ще позволи регистрация на дружество изцяло онлайн в рамките на 48 часа. Предвижда се и допълнителна финансова подкрепа за малки и стартиращи предприятия.

Енергетиката

Високите цени на енергията са заради липсата на достатъчно интерконектори и зависимостта от изкопаеми горива, каза Фон дер Лайен. Електроенергията, произведена от газ, струва над 100 евро за мегаватчас, докато от слънчева енергия - около 34 евро, а от ядрена енергия - до 60 евро за мегаватчас, каза тя. Комисията подготвя пакет за европейските мрежи, целящ изграждане на "енергийни магистрали" между държавите членки.

Независимостта на Европа

Още: За да се отърве ЕС от САЩ някога - сега да се обединят тези, които са готови: Белгийският премиер за бъдещето (ВИДЕО)

В геополитически контекст председателят на Комисията заяви, че една конкурентоспособна Европа може да гарантира независимостта си чрез разширяване на вътрешното производство и задълбочаване на търговията с надеждни партньори. Тя посочи споразуменията със Швейцария, Мексико, Индия и държавите от Меркосур като част от тази стратегия.

Европарламентът одобри защитни клаузи за селското стопанство по сделката с Меркосур