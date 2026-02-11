Кога е Сирни заговезни 2026: Как правилно да поискате прошка

Последната неделя преди Великия пост е деня на Прошката, известен още като Сирни заговезни. На този ден православната традиция и народните обичаи се преплитат: хората искат прошка от близки, приятели и познати. Ето какво е значението на Прошката и защо е важно да се иска прошка на този ден.

Сирни заговезни 2026: Кога се пада

На този празник православните християни се подготвят за Великия пост чрез прошка и духовно пречистване. В църквите се провеждат специални служби: свещениците носят тъмни одежди, а по време на Обряда на прошката енориашите се молят взаимно за прошка.

Прошката на другите се счита за предпоставка за започване на поста: без нея дори стриктното въздържание от храна ще бъде просто диета. Затова прошка се търси не само в църквата, но и от близки, приятели и познати – от всеки, когото някога сте обидили.

Обичаят да се иска прошка датира от V и VI век, когато монаси от палестински и египетски манастири се оттегляли в пустинята за 40 дни в навечерието на Великия пост. Някои никога не се връщали: пустинният климат бил суров, а болестите или смъртта от старост били често срещани. Затова, когато се сбогували, монасите се молели един от друг за прошка – за всички обиди, умишлени или не, а също така прощавали на другите. Така възникнал обредът на прошката – за да се помирят с другите и чрез прошката да намерят мир с Бога.

Сирни Заговезни 2025 г.: Трите най-важни традиции, които трябва да спазите днес

С течение на времето този обичай се разпространява в цялата православна традиция. Интересното е, че днес той се спазва дори от тези, които рядко посещават църква.

Датата на празника се променя всяка година, тъй като зависи от Великия пост, но винаги е последният ден преди започването на постите. През 2026 г. Сирни заговезни се пада на 22 февруари – това ще бъде Неделята на прошката.

Какво е правилно да се поиска прошка?

Както бе споменато по-горе, в Неделята на прошката е обичайно да се иска прошка от роднини, приятели и колеги – важно е Великите пости да започнат с чиста душа и сърце. Много хора молят за прошка лично, докато други изпращат съобщения или картички. Смята се, че е най-добре, разбира се, да се иска прошка чрез зрителен контакт.

Какво да сложим на трапезата за Сирни Заговезни – традиционни и вкусни ястия

Хората си казват прости, но дълбоки думи: "Прости ми! Бог ще прости, и аз ти прощавам!"

Прошката не трябва да бъде формална, а смислена. Неискреното искане на прошка и неискреният отговор също се считат за грях - даването и искането на прошка трябва да се прави съзнателно. Опитайте се да не отказвате прошка.

От психологическа гледна точка, прошката има много положителни ефекти. Тя помага за освобождаване на негативни емоции, подобрява здравето, засилва взаимоотношенията с другите и помага на човек да расте духовно и морално.

На Сирни заговезни, както и през цялата Сирна седмица(седмицата след Месни заговезни до Сирни заговезни) консумацията на месо е забранена. Тази седмица е подготвителен период за Великденските пости, през който се цели постепенно изключване на животинските продукти от храненето. На Сирни заговезни е разрешена консумацията на яйца, мляко, риба, халва.

Патриархът призова да се отървем от злите помисли и да опростим ближните си