Нечовешко: Скиорът, който е напът да стане най-титулуваният олимпиец в историята (ВИДЕО)

"Какъв спортист!": Това написа норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре във вторник, очевидно възхитен от своя сънародник Йоханес Клаебо, който спечели златен медал в класическия спринт в ски бягането - вторият му от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. "Йоханес Клаебо е практически непобедим в спринта", добави той. И хова не е преувеличение. Доказателството е в доминацията, която Клаебо наложи за пореден път...

Йоханес Клаебо е атлет отвъд тази планета

Докато се приближаваше към финалната линия, роденият в Осло спортист се усмихна и помаха на феновете и семейството си, докато съперниците му се бореха за места на подиума зад него. 29-годишният спортист вече е само на една медал от изравняването на рекорда за най-много златни медали в историята на зимните олимпийски игри, който се дели между трима пенсионирани норвежки скиори в ски бягането и биатлона.

Макар и специалист в спринта, Клаебо показа, че може да се състезава и в дългите дистанции, като завоюва олимпийска титла в скиатлона в неделя. Това е забележителен скок напред за спортист, който завърши 40-ти в същото състезание в Пекин 2022. Но това не се случи от нищото. Клаебо стана световен шампион в скиатлона на шампионата през 2025 г., когато взе шест от шест златни медала във всички дисциплини.

Това постижение го превърна в най-успешния мъж скиор в дисциплината ски бягане за всички времена. В Милано Кортина 2026 има реална възможност да повтори всичко това и да влезе в олимпийската история. Най-впечатляващият елемент от доминацията на Клаебо е неговата техническа гъвкавост. "Скоковете на Клаебо" - малките движения с краката, които той използва, за да сменя лентите и да поддържа скоростта - го отличават от останалите.

Клаебо изчаква своя момент в групата, пестейки енергия, преди да се впусне в спринт по последната права, без да остави шанс на конкуренцията. Той е толкова добър, че съперниците му често се примиряват да се борят за среброто. Вторник беше поредният пример за това. "Обичам да отивам на всяко състезание с мисълта, че е състезание за победа. Но в наши дни, в повечето случаи, това е състезание за второ място“, каза американският сребърен медалист Бен Огдън.

He ran a sub 6 minute mile. On skis. UPHILL. pic.twitter.com/b1yO9t827i — Kevín (@KevOnStage) February 10, 2026