АМ "Струма" в ход: 3 моста, 2 тунела, подлези и площадка за отдих на обходния път на Кресна

Над 60 тежкотоварни машини и 170 строители работят по обходния път на Кресна, където ще има 3 големи моста и 2 тунела. На обекта има освен тежкотоварните машини, и специализирана сондажна техника.

Строителството на обходния път на Кресна стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката ще е с дължина близо 4.2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ "Струма".

След като трасето, което ще преминава източно от града, бъде построено, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение.

Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години.

Тунели, мостове, подлези и площадка за търговски обекти

В момента се почиства строителната площадка от храсти и дървета и се отстранява хумусният пласт. Работи се по всички подлези за селскостопански пресичания, както и по част от реконструкциите на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните работи за изграждането на едно от тунелните съоръжения, като в момента се укрепват изкопите при предпорталните площадки. По мостовите съоръжения се изпълнява фундиране от пилоти с диаметър 1,2 м като общата им дължина е около 650 м.

Обходът ще бъде с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите 200 метра от него съвпадат с път I-1, след което той ще преминава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата "Тисата", над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата, както и над р. Влахинска.

На обекта ще бъдат изградени 5 големи съоръжения - 2 тунела и 3 моста.

Тунелите "Кресна 1" и "Кресна 2" ще са с дължина 359 м и 231 м.

Двата моста над р. Струма ще са съответно по 298 м и 296 м, а третото мостово съоръжение над р. Влахинска ще е 203 м.

В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение.

Там, където ще има пресичания със селскостопански пътища, ще се осъществява на 2 нива чрез 4 подлеза. Целта е на земеделските стопани от региона да се осигури безопасен и удобен достъп до селскостопанските имоти.

За опазването на биологичното многообразие ще бъдат изградени 22 малки съоръжения/водостоци/, които ще изпълняват функциите на "проходи за влечуги". В проекта е предвидено и построяването на армонасипни стени в два участъка с дължина 37 м и 71 м и една подпорна джоб стена, която ще е 119 м.

През 2023 г. се реализира доизграждането на пътен възел "Кресна" - друг етап от строителството на лот 3.2.2. Пътният възел беше допълнен с 3 нови пътни връзки, необходими за безопасната и безконфликтна връзка между път Е-79 София - Кулата и участъка Кресна - Сандански от АМ "Струма".

