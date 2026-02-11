Европейската комисия с мерки за овладяване на заплахите от дронове

Европейската комисия предложи днес мерки за повишаване на възможностите на страните от ЕС за противодействие на заплахите от дронове. Тези заплахи нарастват и засягат дейностите във въздушното пространство, по летищата, както и сигурността на важна инфраструктура и на обществени места, се казва в съобщението й.

Комисията предлага обединяване на държавните и частните възможности в развитието на системи за засичане и обезвреждане на дронове, създаване на общоевропейски център за противодействие на заплахата, както и промяна на правилата за тяхното използване, включително с въвеждане на "европейски етикет" за обозначаване на безопасните дронове. Новите системи трябва с помощта на изкуствен интелект да разграничават ясно дроновете, които не създават заплахи.

Далекосъобщителните мрежи от пето поколение (5G) трябва спешно да бъдат включени в усилията за разпознаване на дроновете, се посочва в съобщението. ЕК е готова да помогне за организиране на съвместни обществени поръчки за внедряване на европейски системи за борба с летателни апарати, създаващи опасност.

Предвижда се обособяване на европейски екипи за бързо реагиране при извънредни ситуации, свързани с дронове, и организиране на годишни учения за съгласуване на необходимите действия между граждански организации и силите за отбрана. Комисията уточнява, че вече подкрепя със средства от европейския бюджет разработката на способности за борба с дронове, включително по линия на научните изследвания и на фондовете за развитие на отбраната.

