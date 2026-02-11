Войната в Украйна:

Украйна ще евакуира деца от зони на военни действия дори без съгласието на родителите: "По-добре в сиропиталище, но живи"

11 февруари 2026, 12:18 часа 173 прочитания 0 коментара
Върховната рада - украинският парламент - прие законопроект №12353, който регулира задължителната евакуация на населението, включително на деца, от райони на активни и потенциални военни действия. Решението за евакуация се взема по предложение на военното командване. "Законът е приет", се посочва в картата на законопроекта, цитирана от местната медия Unn.ua. Съгласно документа, с решение на Министерския съвет местните изпълнителни органи могат да провеждат евакуация на населението и материални и културни ценности от населени места, разположени в райони на активни и възможни военни действия, към безопасни райони.

По време на военно положение се извършва задължителна евакуация.

Детайлите

Задължителната евакуация може да бъде обща и частична за определени категории от населението, които поради възраст или здравословно състояние не са в състояние самостоятелно да предприемат мерки за опазване на живота или здравето си, включително деца, хора с увреждания и възрастни хора.

Задължителната евакуация може да се извършва и с цел да се гарантира способността на отбранителните сили да провеждат бойни операции, включително за изграждане на укрепления и бариери, както и за формиране на крепости.

Местните администрации също ще вземат решения за принудителната евакуация на деца в съгласие с координационния щаб за евакуационни мерки и ефективно реагиране. Задължителната принудителна евакуация на деца от райони с възможни военни действия се извършва от настойнически и попечителски органи с участието на съответния орган или звено на Националната полиция на Украйна, за да се гарантира обществената безопасност и ред.

Евакуацията на деца

Следва да се отбележи, че принудителната евакуация на деца трябва да се извършва в присъствието на родителите (един от родителите), друг член на семейството, роднина (баба, дядо, възрастни братя, сестри, втори баща, втора майка), други законни представители на детето. Друг вариант е само с тяхно съгласие - без придружител или с други лица.

Ако населеното място се намира на територията на активни военни действия и родителите отказват задължителната евакуация на децата, евакуацията в безопасни райони се извършва от Националната полиция, след което децата се прехвърлят на органите за настойничество и грижи в безопасни райони, пише в текста, цитиран от Министерството на вътрешните работи на Украйна.

В Украйна ще бъде засилена цифровата координация на евакуацията – ще бъде въведена система, която ще позволява проследяване на пътя на дадено лице от заминаването до настаняването, посочва Unn.ua.

Украински военен: По-добре децата да са живи в сиропиталища, отколкото мъртви заради родителите си

Що се отнася до евакуацията на деца в случай на несъгласие от родителите, украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов пише: "На онези, които са против, ще кажа следното: ако сте участвали в разкопките на руините и сте извадили трупа на дете, на чиито родители цяла седмица са им казвали, че може да не „издържи“, а после чуете, че това е заради вас, защото защитавате града, затова той е разрушен до основи – ще говорите по друг начин. По-добре е да са живи, в сиропиталища, отколкото мъртви заради собствените си родители", пише той в Telegram.

Димитър Радев
