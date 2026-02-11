Проф. Наталия Чилингирова: Нашите пациенти са герои, а ние им помагаме да се справят по-бързо и по-лесно

,Сърце и Мозък‘ е първият и единственият до момента онкологичен център в България – част от организацията на европейските онкологични центрове.

В месеца за борба с онкологичните заболявания, един от водещите специалисти у нас и ръководител на комплексния онкологичен център в ,Сърце и Мозък‘ Плевен разказва за възможностите за модерно и ефективно лечение у нас. „Днес самата онкология е една иновация“

Човечеството живее с рака от хилядолетия. Наред с наследствеността, начинът на живот, храненето и тютюнопушенето са рискови фактори, които оказват най-голямо влияние върху това дали ще се появи едно онкологично заболяване, или – не. Преди дни Министерството на здравеопазването съобщи, че регистрираните хора с рак у нас са 303 450, най-много са случаите на рак на гърдата.

Макар в другите европейски държави скринингът да е отдавна доказан подход, в България това все още не е така, профилактиката е кампанийна и епизодична. Въпреки това ние, специалистите, няма да се уморим да повтаряме, че превенцията е изключително важна – колкото по-рано открием рака, толкова по-лесно го лекуваме и по-дълго живеят нашите пациенти. Защото диагнозата не е присъда. Нашите пациенти са герои! Те преминават през ада, всеки по свой начин. Ние, специалистите, можем да ги подкрепим, да им помогнем, да им дадем правилната насока как по-бързо и по-лесно да се справят с това изпитание. И като общество не трябва да превръщаме онкозаболяването в стигма“, подчертава проф. Чилингирова.

В ,Сърце и Мозък’ използваме всички възможности на съвременната медицина, а иновациите се прилагат през целия процес. От диагностиката – днес можем да откриваме заболяванията много по рано, до лечението, в което включваме много нови скъпоструващи имунотерапии, прицелни и персонализирани терапии, които качествено променят начина на живот на пациентите. Нашите лъчетерапевти разполагат с единствения гама нож в страната, който стопява мозъчните тумори по максимално щадящ начин, без необходимост от „отворена“ хирургия. Все повече пациенти се обръщат към нас за такъв тип лечение. Тези иновативни подходи могат да бъдат прилагани успоредно с химиотерапията и независимо от нея, като по този начин се постигат много по-добри резултати. Нещо повече, при карцинома на гърдата или на белия дроб, диагностицирани навреме, вече можем да говорим за „хронични заболявания“, защото пациентите могат да живеят с това заболяване, да ходят на работа, да допринасят за обществото със своята дейност. При други локализации, като например саркомите, все още сме в сферата на клиничните проучвания.

Вече близо 4 години в ‚Сърце и Мозък‘ функционира първият в България сектор по кардиоонкология, където екип от шестима кардиолози ежедневно консултират и проследяват всички наши онкологично болни пациенти – това е изключително важно. Нерядко, преди се налагаше да спираме лечението заради сърдечносъдови усложнения – днес това не е така.

,Сърце и Мозък‘ е първият и единственият до момента онкологичен център в България – част от организацията на европейските онкологични центрове (OECI). Така нашите специалисти имат възможност да обменят данни и опит за лечението на своите пациенти, да обсъждат по-сложни казуси с колегите си от най-добрите болници в Европа. „Членството ни е чест за нас, но и огромна отговорност – както към колегите ни, така и към пациентите ни“, подчертава проф. Чилингирова.

„За екипа ни е гордост, че в нашия комплексен онкологичен център в Плевен помагаме на пациенти от цялата страна – от София през Благоевград и Кърджали, а все по-често посрещаме и пациенти от Великобритания, Германия и Гърция. Тези пациенти са получили положителни отзиви от първо лице, от свои познати и приятели, и знаят, че при нас ще получат експертиза, отношение, надежда и цялостна грижа по време на нелекия път, който ще преминем заедно в борбата със заболяването.