Обяд за знаменитости: Номинираните за "Оскар" заедно преди награждаването (СНИМКИ)

Почти всички 230 души, номинирани за награди "Оскар" в 24-те категории, се събраха във вторник на традиционния обяд, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Събитието, на което претендентите позират за групова снимка, е едновременно и празник, и ориентир за голямата церемония следващия месец. Сред гостите, които се събраха в балната зала на хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс, бяха Джеси Бъкли, Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Ема Стоун, Майкъл Б. Джордан, Райън Куглър, Ел Фанинг, Бенисио дел Торо.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Какво си казаха?

Линет Хауъл Тейлър, която миналата година беше избрана за президент на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, произнесе първата си реч пред номинираните за "Оскар" и им даде някои инструкции как да се справят с благодарствените си речи, ако спечелят.

"Бъдете подготвени. Не казвайте, че не сте го очаквали. Шансът ви да спечелите е едно към пет", каза Тейлър.

Тя призова победителите да "бъдат искрени", да не се опитват да благодарят на всички, за които се сещат, да изберат един човек, който да говори от името на групата призьори, и да ограничат речите си до 45 секунди.

Традиционният обяд дава възможност на по-малко познати имена в индустрията да се срещнат и разговарят с представители на холивудската "тежка артилерия".

На масата преди претендентите да позират за груповата снимка, Крейг Рено, номиниран за най-добър късометражен документален филм, разговаря с претендента за "Оскар" за най-добър актьор Леонардо ди Каприо.

Снимка: Getty Images

Рено е номиниран за "Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" ("Въоръжен само с камера: Животът и смъртта на Брент Рено"), разказващ историята на американския журналист, загинал при отразяване на войната в Украйна.

Наблизо Мохамадреза Ейни, сърежисьор заедно със Сара Каки на номинирания документален филм "Cutting Through Rocks", обсъждаше лентата си с Итън Хоук, който е с номинация за най-добър актьор за "Синя луна".

Стивън Спилбърг, номиниран за най-добър филм като продуцент на "Хамнет", разговаряше във фоайето с претендента за най-добър режисьор на "Битка след битка" Пол Томас Андерсън. Спилбърг направи снимка на Андерсън, облегнат на статуетка "Оскар".

Клои Чжао, която за филма си "Хамнет" получи втора номинация за режисура, прегърна бившия президент на киноакадемията Джанет Янг.

Джейкъб Елорди, който е висок 195 сантиметра, прегърна почти също толкова високия режисьор на "Сират" Оливер Лаше близо до входа, привличайки вниманието на повечето камери в залата. Елорди е номиниран за най-добър актьор в поддържаща роля за "Франкенщайн", а "Сират" е с номинация за най-добър международен филм.

Снимка: Getty Images

Бразилският актьор Вагнер Моура, номиниран за "Оскар" за най-добър актьор за "Тайният агент", ентусиазирано прегърна своя шведски колега Стелан Скарсгард, който е сред претендентите в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля за "Сантиментална стойност".

Снимка: Getty Images

Членовете на академията от 88 страни са гласували за номинираните, каза Линет Хауъл Тейлър по време на речта си, и във всяка категория има поне една международна номинация.

Извикването на сцената на всички присъстващи е най-важният момент на събитието, напомнящ за четенето на имената на абсолвентите, завършващи университет.

Тази година обявяването на имената от актьора и член на Управителния съвет на американската киноакадемия Лу Даймънд Филипс започна с Делрой Линдо, номиниран за най-добър актьор в поддържаща роля за "Грешници", и завърши с Теяна Тейлър, която е с номинация за най-добра актриса в поддържаща роля за "Битка след битка".

Обедът беше завръщане към традицията, след като миналата година беше отменен заради опустошителните горски пожари в Южна Калифорния. Вместо него, само няколко дни преди церемонията по награждаването, беше организиран коктейл, на който бе направена традиционната обща снимка на номинираните.

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март на церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис. Филмът "Грешници" е с рекордните 16 номинации за водещите отличия в света на киното.

Източник: БТА