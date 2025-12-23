В подкрепа на Цънцарова: Стотици журналисти и граждани пиха кафе пред bTV

Тази сутрин пред редакцията на bTV стотици журналисти и граждани се събраха на "протестно пиене на кафе" в подкрепа на освободената от телевизията Мария Цънцарова. Демонстрацията беше организирана от Асоциацията на европейските журналисти – България.

"В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат позицията ни: водил се нормален диалог, "стандартна практика". Нова седмица, ново начало – всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова", заявиха от асоциацията.

В позицията се казва още, че протестът е професионален, а не политически, като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

Подкрепа на място и в социалните мрежи

Пред сградата на телевизията се събраха знакови имена в българската журналистика, някои от които също освободени по сходен начин през годината.

Много хора пък изразиха своята подкрепа в социалните мрежи, снимайки се чаши кафе или такива с послания, за да подкрепят Цънцарова, макар да не могат да присъстват на място.

Протестиращи пред bTV носеха плакати и чаши с надпис "Time to make real change" - същият, какъвто имаше на чашата на Мария Цънцарова, показала в ефир по време на последните големи антиправителствени протести срещу властта.

Позицията на bTV

Вчера медията излезе със своя официална позиция, в която заяви, че няма да се поддаде на външен натиск и стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията с Цънцарова. С това съобщение беше сложен окончателен край на всички съмнения, че bTV се вслуша в общественото мнение и протестите срещу редакционната й политика.

От телевизията съобщиха, че през последните няколко месеца Мария Цънцарова нееднократно е нарушила редица редакционни политики и принципи и това е довело до решението за нейното сваляне от ефир.

Потвърдени слухове

След като вчера сутрин не се появи на екран, водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова потвърди във Фейсбук слуховете за своето отстраняване от "Тази сутрин".

"Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок", написа Цънцарова.

Тя благодари на всеки един, който в нея познал себе си и не е замълчал през тези дни. "Искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", добави още тя.