Левски и ЦСКА ще се борят да задържат звездите си

23 декември 2025, 08:48 часа 377 прочитания 0 коментара

С наближаването на зимния трансферен прозорец грандовете от Първа лига Левски и ЦСКА започнаха да подсилват редиците си. Но ако искат не просто да останат силни, а да надградят, ще трябва да запазят своите звезди. Това ще бъде една от основните задачи на двата тима следващите месеци. В Левски все още се водят преговори за нов договор с Кристиан Димитров, а ЦСКА ще трябва да направи всичко по силите си, за да задържи Йоанис Питас, тъй като за него започнаха да валят оферти.

Договорът на Кристиан Димитров изтича в края на сезона

От известно време Левски води преговори за нов договор с централния защитник Кристиан Димитров. Настоящият му контракт с клуба изтича в края на сезона. Той пристигна в Левски през зимата на 2023 г. след не особено успешни престои в Хайдук Сплит и ЧФР Клуж. Но Димитров успя да възроди кариерата си в Левски, като вече е един от основните играчи на Хулио Веласкес. През настоящия сезон е изиграл 23 мача във всички турнири. В клуба има още четирима играчи, чиито договори изтичат в края на сезона. Трима от тях са ненужни в състава на „сините“, но отказват да напуснат клуба през зимата.

Клуб от Иран предлага на Йоанис Питас 1 милион евро на година

Според изданието „Shoot and Goal“ иранският Естеглал предлага на звездата на ЦСКА Йоанис Питас годишна заплата от 1 милион евро. Клубът от Техеран ще иска да привлече 29-годишния кипърец още през зимата. Договорът на Питас с ЦСКА е до края на сезон 2027/28. Той е основна фигура в отбора на Христо Янев, като от началото на сезона е взел участие във всички мачове на „червените“, вкарал е 6 гола и е записал 2 асистенции. Нападателят пристигна в ЦСКА през зимата срещу 1.2 милиона евро от Шведския АИК. Според сайта „Transfermarkt“ в момента Питас е оценен на 2.5 милиона евро.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
