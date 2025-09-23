Шведската централна банка понижи основната лихва

Управителният съвет на Riksbank – централната банка на Швеция реши на последното си заседание да намали основната лихва с четвърт процентен пункт до 1,75 на сто, съобщи институцията. Целта е да се подкрепи икономическата активност и инфлацията да се стабилизира около целевото равнище в средносрочен план. Ако перспективите за инфлацията и растежа се запазят, централните банкери очакват лихвата да остане на това равнище известно време.

Сред икономистите очакванията за решението бяха разделени – 13 от 22 прогнози, събрани от Блумбърг, не предвиждаха промяна, а останалите прогнозираха понижение с четвърт пункт. Последното намаление на лихвите беше през юни, с което общият обем на облекчаване след пандемията достигна 200 базисни пункта. Тогава централните банкери, водени от управителя Ерик Тедин, сигнализираха, че е възможно ново понижение по-късно през годината, за да се подкрепи икономиката. Ускоряването на инфлацията през лятото обаче постави банката в по-сложна ситуация, коментира Ройтерс.

Riksbank отчита обрат в развитието на най-голямата скандинавска икономика. По-рано тази година институцията сигнализира, че може да задържи основната лихва на равнище от 2,25 на сто до началото на 2028 г. Оттогава насам обаче несигурността около световната търговия е отслабила перспективите пред икономиката и е увеличила инфлационните рискове.

