Борец на България си уреди сблъсък с легенда на Европейското, Биляна Дудова в схватка за бронз

Българският състезател Ахмед Магамаев се класира на полуфинал на 97 кг свободен стил и ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев, а Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите от Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана. Останалите българи допуснаха поражения, но някои от тях все още имат шанс да се класират на репешажи.

Биляна Дудова атакува европейски бронз в Тирана

Денят в зала "Фети Борова" започна с репешажите при дамите, където Дудова пребори с 4:0 французойката Амелин Дуар. За бронз четирикратната шампионка ще се изправи срещу шведката Йохана Линдборг, след като и двете бяха преборени от норвежката Грейс Булен. Финалите започват в 19:30 българско време.

Още: „Ябълката на раздора“ в българската борба преподписа с ЦСКА, остава задълго у нас

Магамаев е на 1/2-финал срещу легендата Садулаев

Магамаев пропусна квалификациите на 97 кг и започна директно от четвъртфиналите, където надви с 4:1 беларусина Александър Хуштин. Следващата схватка е най-тежката за българския национал, който ще се изправи срещу руската легенда Абдулрашид Садулаев. Той е олимпийски златен медалист от Токио и Рио де Жанейро, шесткратен световен и четирикратен европейски шампион. Руснакът мина без проблеми квалификациите, в които постигна две победи с техническо превъзходство и не допусна точка.

Шамил Мамедов записа третата българска победа през деня, след като надви украинеца Микита Хончаров на 65 кг. В следващата схватка той срещна европейския шампион от 2023 Вазген Теванян и дори поведе, но съдиите му дадоха две предупреждения за пасивност и в крайна сметка българският национал загуби с 1:2. Той все още може да се класира на репешаж за бронз, ако арменецът спечели и полуфинала си.

Ивайло Тисов и Айкан Саид бяха туширани съответно от Разван Ковач (Румъния) на 57 кг и Тариел Гафриндашвили (Грузия) на 79 кг, а Микяй Наим загуби с 0:10 срещу Александър Гайдарли (Молдова).

Още: След медалите на Милов, Новиков и Григоров: Гриша Ганчев нападна „расистите“ и „псевдородолюбците“ от БФБорба