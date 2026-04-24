Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Борец на България си уреди сблъсък с легенда на Европейското, Биляна Дудова в схватка за бронз

24 април 2026, 14:36 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: БОК, Любомир Асенов, LAP.BG
Българският състезател Ахмед Магамаев се класира на полуфинал на 97 кг свободен стил и ще срещне легендата Абдулрашид Садулаев, а Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите от Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана. Останалите българи допуснаха поражения, но някои от тях все още имат шанс да се класират на репешажи.  

Биляна Дудова атакува европейски бронз в Тирана

Денят в зала "Фети Борова" започна с репешажите при дамите, където Дудова пребори с 4:0 французойката Амелин Дуар. За бронз четирикратната шампионка ще се изправи срещу шведката Йохана Линдборг, след като и двете бяха преборени от норвежката Грейс Булен. Финалите започват в 19:30 българско време. 

Още: „Ябълката на раздора“ в българската борба преподписа с ЦСКА, остава задълго у нас

Биляна Дудова

Магамаев е на 1/2-финал срещу легендата Садулаев

Магамаев пропусна квалификациите на 97 кг и започна директно от четвъртфиналите, където надви с 4:1 беларусина Александър Хуштин. Следващата схватка е най-тежката за българския национал, който ще се изправи срещу руската легенда Абдулрашид Садулаев. Той е олимпийски златен медалист от Токио и Рио де Жанейро, шесткратен световен и четирикратен европейски шампион. Руснакът мина без проблеми квалификациите, в които постигна две победи с техническо превъзходство и не допусна точка.

Шамил Мамедов записа третата българска победа през деня, след като надви украинеца Микита Хончаров на 65 кг. В следващата схватка той срещна европейския шампион от 2023 Вазген Теванян и дори поведе, но съдиите му дадоха две предупреждения за пасивност и в крайна сметка българският национал загуби с 1:2. Той все още може да се класира на репешаж за бронз, ако арменецът спечели и полуфинала си.  

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Ивайло Тисов и Айкан Саид бяха туширани съответно от Разван Ковач (Румъния) на 57 кг и Тариел Гафриндашвили (Грузия) на 79 кг, а Микяй Наим загуби с 0:10 срещу Александър Гайдарли (Молдова).

Още: След медалите на Милов, Новиков и Григоров: Гриша Ганчев нападна „расистите“ и „псевдородолюбците“ от БФБорба

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
борба Европейско първенство по борба Биляна Дудова Ахмед Магамаев
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес