Уволниха украински командири след скандал с гладуващи войници

Генералният щаб на украинската армия уволни командирите на 14-та бригада и на 10-ти армейски корпус за укриване на истинската обстановка на фронта, загуба на позиции и редовен недостиг на храна и вода за войници, които изпълняват мисии в района на Купянск в Харковското направление.

Съобщението за промените в личния състав дойде, след като предния ден беше публикувана информация за лошото осигуряване на военните на 14-та отделна механизирана бригада и след като в социалните мрежи бяха публикувани снимки на измършавелите войници. Първата публикация бе направена от дъщеря на бивш военен от бригадата.

От Генералния щаб отбелязват, че руските удари по прелезите през река Оскол значително усложняват логистиката в района на Купянск. В момента украинските войски там получават провизии с помощта на плавателни съдове и на тежки безпилотни летателни апарати.

Започнало е вътрешно разследване от съвместна комисия на Сухопътните войски за установените нарушения.

Назначени са нови командири на корпуса и бригадата.

