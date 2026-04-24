Кога ще се възстанови производството на петрол в Персийския залив: Прогноза от голяма банка

Производството на петрол в Персийския залив може да се възстанови сравнително бързо след пълното отваряне на Ормузкия проток, но логистични затруднения вероятно ще ограничат темпа на възстановяване. Това се посочва в анализ американската инвестиционна банка Goldman Sachs, цитирана от Ройтерс. По този начин, според анализа, при нормализиране на ситуацията там производството може да се възстанови в рамките на няколко месеца.

Около 14,5 милиона барела дневно са били извадени от пазара

Според оценките на банката около 14,5 милиона барела дневно – или приблизително 57 на сто от предвоенните обеми – са били извадени от пазара през април вследствие на конфликта с Иран. Анализаторите подчертават, че става дума основно за предпазни спирания на добива, а не за физически щети по инфраструктурата.

В същото време обаче процесът може да бъде забавен от ограничения в логистиката, тъй като наличният капацитет на танкерите в региона е намалял приблизително наполовина.

От Goldman Sachs отбелязват още, че страни като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства вероятно ще възстановят добива си по-бързо, докато при Иран и Ирак процесът може да отнеме повече време.

