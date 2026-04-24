НА ЖИВО: Наско Сираков с извънредна пресконференция за бъдещето на Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков ще даде извънредна пресконференция днес от 15:00 часа на стадион "Георги Аспарухов". На нея президентът на клуба ще засегне теми, свързани с визията за бъдещето на клуба, неговата идентичност, актуалното състояние на Левски, като ще отговаря и на въпроси от обществен интерес. Можете да проследите извънредната пресконференция на Наско Сираков НА ЖИВО в Actualno.com!

Какво извънредно има да каже Наско Сираков на "синя" България?

От Левски обявиха пресконференцията в петък - няколко часа преди провеждането ѝ. Тя ще се състои само 24 часа преди дербито с ЦСКА. Като най-вероятно причина за извънредното свикване на пресконференцията са появилите се информации, че Левски ще има нов собственик. Става въпрос за милиардера Атанас Бостанджиев, който и в миналото е свързван със "сините". Сега се очаква Сираков да потвърди или да отхвърли информациите, че Бостанджиев ще бъде новият собственик на Левски.

Още преди няколко месеца Сираков призна, че се водят разговори с различни заинтересовани страни за собствеността на Левски, но подчерта, че на този етап няма напреднали преговори, а ако има такива, то информация ще излезе от клуба. Тогава той излезе да опровергае слуховете, че Драган Шолак ще придобие клуба, като подчерта, че има разговори, но те са в зародиш. Ключова тема за Левски е и построяването на нов стадион.

Следете пресконференцията на Сираков НА ЖИВО с Actualno.com

Очаквайте изявлението на Сираков тук, след 15 часа!