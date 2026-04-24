Нетаняху разкри, че е бил опериран за рак на простатата

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху публикува годишния си медицински доклад, от който се разкрива, че на 29 декември 2024 г. е претърпял операция на доброкачествено уголемяване на простатата. Тя е приключила „успешно и без никакви усложнения“. Става въпрос за отстраняване на раков тумор. При последващата магнитно-резонансна томография е била открита малка подозрителна лезия с размер под 1 см, но допълнителните изследвания не показали признаци за напреднал рак на простатата.

Много ранен стадий на злокачествен тумор

Според израелския премиер се оказало при изследване, че става дума за много ранен стадий на злокачествен тумор, без никакво разпространение или метастази.

"Претърпях целенасочено лечение, което отстрани проблема и не остави никакви следи от него", каза Нетаняху.

Лекарите стигнали до заключението, че след пълното му възстановяване Нетаняху може да продължи само с краткосрочно и целенасочено клинично наблюдение.

Също така израелският лидер, издирван от Международния наказателен съд за военни престъпления в Ивицата Газа, отбеляза, че е поискал публикуването на доклада да бъде отложено с два месеца, за да не бъде пускан по време на разгара на войната с Иран. Целта, по думите му, е била „да не се позволи на терористичния режим в Иран да разпространява още пропагандни лъжи срещу Израел“.

