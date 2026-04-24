Късометражен филм, заснет в Силистра, е селектиран на фестивал в САЩ

Късометражният филм "HUNGER" ("Глад") на Veil Films, заснет в Силистра, е получил официална селекция на престижния американски фестивал Aphrodite Film Awards в категория "Best Under 5 Minute Short Film". Селекцията поставя продукцията сред най-добрите независими кратки филми в своята категория. В проекта участва професионалната актриса от Силистра Тезджан Ферад, която има утвърдено присъствие в театралното и филмовото изкуство.

Aphrodite Film Awards е международен конкурс, който отличава независими продукции от цял свят, като подкрепя развитието на млади и утвърдени режисьори чрез различни категории и награди.

Още за "HUNGER"

Филмът е реализиран от международен екип с оператор Айхан Исмаилов и режисьор, сценарист и монтажист Линда Вейл. Продукцията е заснета през 2025 година в Силистра и впечатлява със своя абстрактен и минималистичен стил, изграден чрез черно-бяла ретро естетика.

"HUNGER" разглежда дълбоко социални и психологически теми, свързани с тежките форми на зависимост, в частност хазарта, и човешката уязвимост. Чрез силно визуален език и кратка форма филмът предава въздействащо послание за вътрешните борби на съвременния човек.

Това не е първият международен успех за режисьорката Линда Вейл. В предходни години нейни проекти също получават признание – сред тях микро-филмът "Homeless" ("Бездомен"), селектиран на фестивала Fabriano Film Fest в Италия и отличен от Vienna International Film Awards, както и филмът "Hope", награден като "Най-добър микрофилм" на Independent-Star Filmfest в Германия.

Общото между всички продукции е характерният авторски почерк – черно-бяла кинематография, абстрактен визуален стил и умение за създаване на кратки, но силно въздействащи филмови разкази.

