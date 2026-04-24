Войната в Украйна:

Късометражен филм, заснет в Силистра, е селектиран на фестивал в САЩ

24 април 2026, 14:45 часа 472 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Късометражният филм "HUNGER" ("Глад") на Veil Films, заснет в Силистра, е получил официална селекция на престижния американски фестивал Aphrodite Film Awards в категория "Best Under 5 Minute Short Film". Селекцията поставя продукцията сред най-добрите независими кратки филми в своята категория. В проекта участва професионалната актриса от Силистра Тезджан Ферад, която има утвърдено присъствие в театралното и филмовото изкуство.

Aphrodite Film Awards е международен конкурс, който отличава независими продукции от цял свят, като подкрепя развитието на млади и утвърдени режисьори чрез различни категории и награди.

Още за "HUNGER"

Филмът е реализиран от международен екип с оператор Айхан Исмаилов и режисьор, сценарист и монтажист Линда Вейл. Продукцията е заснета през 2025 година в Силистра и впечатлява със своя абстрактен и минималистичен стил, изграден чрез черно-бяла ретро естетика.

"HUNGER" разглежда дълбоко социални и психологически теми, свързани с тежките форми на зависимост, в частност хазарта, и човешката уязвимост. Чрез силно визуален език и кратка форма филмът предава въздействащо послание за вътрешните борби на съвременния човек. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Това не е първият международен успех за режисьорката Линда Вейл. В предходни години нейни проекти също получават признание – сред тях микро-филмът "Homeless" ("Бездомен"), селектиран на фестивала Fabriano Film Fest в Италия и отличен от Vienna International Film Awards, както и филмът "Hope", награден като "Най-добър микрофилм" на Independent-Star Filmfest в Германия.

Общото между всички продукции е характерният авторски почерк – черно-бяла кинематография, абстрактен визуален стил и умение за създаване на кратки, но силно въздействащи филмови разкази.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
Силистра Българско кино късометражно кино HUNGER
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес