Кога и къде да гледаме Карлос Насар на Европейското по щанги 2026

24 април 2026, 13:06 часа 26807 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Най-добрият български щангист Карлос Насар вече е в черноморския град Батуми (Грузия), където тази седмица ще опита да покори европейския връх за четвърти пореден път. Спортист номер 1 на България за последните две години влиза в шампионата на Стария континент като абсолютен фаворит и голяма звезда сред всички категории, като очакванията са той отново да преследва не само евротитлата, но и нови световни рекорди.

Насар държи световния рекорд в изтласкването в категория до 94 кг, а сега ще опита да покори върховите постижения и в изхвърлянето, както и в двубоя. Родният щангист се състезава в същата категория и на Световното първенство във Фьоде през 2025 г., когато записа два неуспешни опита в изхвърлянето, но отговори с невероятно представяне в изтласкването. А последните тренировки на Карлос показват, че се намира в много добра кондиция.

Насар трябваше да промени техниката си преди миналото Фьоде, заради което и пострада представянето му в изхвърлянето. Предполага се обаче, че той вече е усъвършенствал достатъчно техниката си и ще опита отново да доминира на Стария континент, както го направи и на Европейското в Кишинев, когато изпревария втория в кат. до 96 кг с невероятните 38 кг в двубоя. Предстоящото състезание на Насар в кат. до 94 кг в Батуми е на 24 април (петък) от 15:00 часа.

Състезанието на Карлос Насар ще бъде излъчено пряко в българския телевизионен ефир - чрез bTV Media Group. Каналите, които ще предават на живо опитите на Карлос, са bTV и RING, както и онлайн на VOYO. Преди прякото предаване от Батуми в 15 часа, от 14:00 часа ще започне и специално студио, посветено на Насар. Можете да следите информация за Европейското и още новини за Карлос Насар на спортната секция на Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
