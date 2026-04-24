След слуховете за нов собственик на Левски: Наско Сираков свика извънредна пресконференция на „Герена“

Мажоритарният собственик на Левски и председател на Надзорния съвет на клуба Наско Сираков свика извънредна пресконференция. Това съобщиха „сините“ на официалния си сайт. Събитието най-вероятно е продиктувано от слуховете за смяна на собствеността на българския гранд. Както е известно, от няколко дни в медийното пространство циркулира информация, че много скоро Левски ще има нов собственик.

Сираков ще внесе яснота по всички наболели теми

От Левски съобщиха, че Сираков ще говори пред медиите днес от 15:00 часа, като пресконференцията ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. На нея „синият“ бос ще засегне теми, свързани с визията за бъдещето на клуба, неговата идентичност, актуалното му състояние, както и въпроси, които будят обществен интерес. Очаква се основната тема на разговор да бъде именно слуховете за смяната на собствеността.

Атанас Бостанджиев е спряган за нов собственик на Левски

Припомняме, че наскоро се появиха информации, че новият собственик на Левски ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Той управлява инвестиционния фонд GemCorp, който работи с бързо развиващи се пазари в множество държави в Северна Америка, Африка и Азия. Една от последните инвестиции на компанията на Бостанджиев е на стойност 2 милиарда и е за изграждане на петролна рафинерия в Ангола.

