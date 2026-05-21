Войната на Тръмп срещу международния ред заплашва всички нас

Докато вниманието на света е насочено към войната с Иран, администрацията на Доналд Тръмп тихомълком ескалира атаките срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици в Карибите и Западния Тих океан, разказва The Hill.

Този месец американските военни унищожиха три лодки за пет дни, с което общият брой достигна 57, убивайки близо 200 души. Международни юристи определят тези удари като незаконни извънсъдебни убийства, а експерти по американско право ги описват като предумишлени убийства. По този начин САЩ антагонизират съюзниците си и подкопават международния ред, който самите те помогнаха да бъде създаден.

Съгласно Устава на ООН държавите не могат да използват сила в чужбина, освен ако това не е разрешено от Съвета за сигурност или не действат в самозащита срещу въоръжено нападение. Администрацията на Тръмп твърди, че САЩ на практика са във война с латиноамериканските наркокартели, тъй като те "незаконно и пряко причиняват смъртта на десетки хиляди американски граждани всяка година".

Но трафикът на наркотици, независимо колко опустошителни са последиците му, е престъпна дейност, която изисква реакция от страна на правоприлагащите органи - арести, обвинения и съдебни преследвания. Безразборните военни удари обаче не се вписват в тази рамка. Администрацията размива границите, в които държавите могат да използват насилие.

Служители от администрацията на САЩ все по-често разглеждат международните отношения като система, управлявана от принудителна сила. Например, когато американските военни заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро, президентът Тръмп обяви пленяването му за резултат от "железните закони, които винаги са били определящата характеристика на глобалната сила".

Неговите многократни заплахи да завземе Гренландия, да си върне Панамския канал и да използва военна сила срещу Куба, Колумбия и Мексико засилиха международните опасения, че САЩ са се превърнали в полудял хегемон.

"Не ми е нужно международно право", каза Тръмп пред "Ню Йорк Таймс". Той обяви собствения си морал за единственото ограничение на правомощията си.

Този мироглед е повлиял и на подхода на администрацията към диалога с Иран. Изявленията на САЩ за "десетилетията злонамерена агресия" на Иран и способността му един ден да разработи ядрени оръжия обаче не предоставят правно основание за позоваване на правото на самозащита.

Още по-лошо е, че САЩ изглежда са склонни не само да започват незаконни войни, но и да ги водят, използвайки незаконни методи.

В началото на конфликта с Иран министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ ще се бият по свои собствени разбирания, без "глупави правила за ангажиране" или "политически коректни войни". Вместо това той обеща да "разгърне армията си", за да постигне "максимална смъртоносност".

Впоследствие Хегсет се закле да "не проявява милост към враговете си", въпреки че подобни изявления представляват военно престъпление, "специално забранено" съгласно законите на войната. Тези закони забраняват и умишлените атаки срещу цивилни обекти, освен ако те не се използват за военни цели. Въпреки това САЩ са атакували мостове, електроцентрали, университети, както и стоманодобивни и нефтохимически заводи.

След като Тръмп заяви, че американските удари "напълно са унищожили" голяма част от остров Харг - основния център за износ на петрол на Иран - той предположи, че САЩ може да ударят "още няколко пъти, просто за забавление". Той също така заплаши да "върне Иран в каменната ера", като взриви и изгори критична инфраструктура, така че тя никога повече да не може да бъде използвана.

Освен това Тръмп предупреди, че ако Иран не се съгласи на мирните условия, "цяла цивилизация ще умре". Този месец той каза пред репортери, че "ако няма прекратяване на огъня, те просто ще видят едно голямо сияние, идващо откъм Иран".

Междувременно Министерството на отбраната на САЩ систематично отслабва механизмите, предназначени да прилагат законите на войната. Хегсет уволни водещи адвокати от армията, флота и военновъздушните сили, отстрани други високопоставени военни адвокати и разпусна "екипите за гражданска околна среда", натоварени със задачата да ограничат вредите за цивилното население.

Международният ред, създаден след Втората световна война, се основаваше на два основни принципа: забраната за едностранна употреба на сила, която формира основата на Устава на ООН, и отхвърлянето на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, утвърдени на Нюрнбергския процес. Ако Съединените щати, един от главните архитекти на следвоенния ред, се откажат от тези принципи, други ще последват примера им.

Администрацията на Тръмп изглежда решена да се върне към свят, в който Великите сили нямат много ограничения върху употребата на сила. Този свят, както отбелязва Уставът на ООН, два пъти "донесе неизброими страдания на човечеството".

В ерата на ядрените оръжия, войните, подхранвани от изкуствен интелект, и нарастващия авторитаризъм, изоставянето на признатите международни закони и институции е безразсъдство.

Автори: Дейвид Уипман и Глен Алтшулер за The Hill

Превод: Ганчо Каменарски