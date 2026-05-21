Пеевски "преследва" бизнеса ми: Взривоопасни твърдения на прокуден в чужбина предприемач (ВИДЕО)

Българският предприемач Добрин Добрев обвини директно санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, че е преследвал бизнеса му в България. Във Facebook профила си и в новосъздаден канал в YouTube бизнесменът разказа, че компанията му "Корина БГ" ЕАД на практика е унищожена, а срещу самия него 14 години наред се води съдебно дело. Заради това Добрев е напуснал страната и от 17 г. живее в чужбина със съпругата си и двете им дъщери, докато е трябвало да гради наново бизнеса си в Ирландия, Англия и Италия.

Във взривоопасна лавина от твърдения (вижте тук, тук и тук) и обещания за реални разкрития с имена и документи в бъдеще предприемачът говори за ареста си, за унищожаване на документи, за репресия от данъчните, за запориране на сметки и активи - с цел "отнемане на бизнеса и парите" му.

Добрин Добрев споменава поименно и политическа партия ГЕРБ на Бойко Борисов.

Твърденията на този етап няма как да бъдат проверени в цялост по независим път.

Добрев е директор и собственик на бизнес с над 35 години опит в създаването и разрастването на търговски предприятия, структурирането и финансирането на търговски операции, както и в оптимизирането на финансовата и данъчната стратегия за компаниите му и корпоративни клиенти. Неговата Korina Nova Limited ("Корина Нова Лимитед") инвестира собствен капитал и съинвестира с партньори в проекти в областта на производството на храни и финансовата инфраструктура, гласи описанието в профила му в LinkedIn. През октомври 2025 г. Korina Nova Limited придобива предприятието "Корина БГ" (което Добрев твърди, че са опитали да му отнемат), основано през 2004 г., като продължава дейността му.

Фирма за рециклиране е по-печеливша от най-голямата компания в България?

"Една моя компания - създадена от нула, на 25 години, в скрап индустрията - според българската държава е била по-печеливша от петролния гигант, който владее половината от енергийния сектор на страната", пише Добрев, сравнявайки бизнес дейността на "Корина БГ" с тази на "Лукойл Нефтохим Бургас". Според него е документирано с печат и подпис от НАП и от съда, че в периода 2006–2014 г. "Лукойл Нефтохим Бургас" е натрупал общо загуби от 1,665 милиарда лева - твърдение, което на практика се потвърждава от медийни публикации, ако се говори за натрупани счетоводни загуби.

В последните 15 години "Лукойл" отчита печалба само в 3 години - 2007, 2016 и 2017. Всички останали са губещи. Почти всяка година компанията приключва с финансова загуба. Резултатът е, че така "Лукойл" не плаща нито един лев корпоративен данък, т.е. данък върху печалбата. Обяснението е просто - няма печалба, посочиха през 2022 г. в свой материал за "Свободна Европа" Генка Шикерова и Иван Бедров.

Ниските маржове за преработка на петрол през първото полугодие на 2026 г. и двумесечното спиране за ремонт са намалили приходите на рафинерията през миналата година (2025) с 36%, гласят актуалните данни. Удар върху резултатите идва и от ограничението за износ на дизел, което беше въведено в началото на ноември. Международните санкции срещу руската "Лукойл" и дъщерните ѝ дружества са причина компанията отново да отчита загуба за последните две години, като през 2025 г. тя почти се удвоява до над 200 млн. евро. А натрупаните загуби вече надвишават 1,2 млрд. евро - по информация, цитирана от "Капитал".

"Корекциите при ревизиите на НАП са довели до намаляване на данъчната загуба, но НЕ И до определяне на дължим корпоративен данък за ревизираните периоди. Резултатът: практически 0 лв. корпоративен данък печалба за периода 2006–2014 г. Важна забележка: "Лукойл" плаща ДДС и акцизи. Но това не са данъци на компанията - те са данъци на крайния потребител, които компанията просто събира и превежда на държавата. Истинският данък на самата компания е корпоративният данък печалба. И той е нула", пише в публикацията си Добрин Добрев.

Той прави сравнение, че "Корина БГ" - компания за рециклиране на скрап - е с корпоративен данък печалба (за 5 години дейност) на стойност 40 милиона лева. "Обложени без доказателства, без присъда, без право на обжалване", твърди той. "Плюс още 137 милиона лева ДДС и други задължения - общо 177 милиона лева обвинения по мой адрес", казва Добрев и пита: "Как е възможно българската държава да приеме, че компания за рециклиране на отпадъци е била 40 пъти по-печеливша от петролния гигант, който владее половината енергиен сектор?".

Добрев говори за "изчезване на 300 милиона лева кеш", без да добавя повече подробности, и твърди: "С Лукойл — целта е била "приятелство". С мен — целта е била отнемането на бизнеса и парите".

Обвиненията срещу Делян Пеевски

"Вече 17 години българската държава ме преследва, като целта е да вземат всичко, което съм изградил. Не съм бил преследван само в България. Преследването продължи по целия свят – чрез досиета, изпратени до Италия, до Великобритания, до Швейцария, до всяка страна, в която се опитвах да започна нещо ново, с обвинения, които и до днес, 14 години по-късно, нямат никакво доказателство", твърди Добрин Добрев.

"През 2017 г. цялото ми семейство беше принудено да емигрира в Лондон – не защото искахме, а защото нямахме избор. Банковите ми сметки бяха запорирани от специализираната прокуратура без основание, без присъда – просто запор. Не можех да работя в България, не можех да изхранвам семейството си и да живея нормален живот в България. Това е принудително изселване от собствената ми родина, от собственото ми правителство", разказва още бизнесменът и добавя, че все още се връща за всички съдебни заседания у нас.

"Без закони и правила банките надписват такси и лихви, енергото надписва киловати, държавните органи увеличават такси без основание, данъчните си измислят глоби и актове... А сега опитайте в това беззаконие да създадете нещо – каквото и да е. Държавата ви преследва с всеки инструмент, с който разполага... Системата не може да си позволи да губи", смята той и споменава лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало": "Псувате Бойко и Делян, а те са само мениджъри – дори да ги вкарат в затвора, а те няма да го направят, на никого няма да му стане по-добре. Защото проблемът е в самата конструкция на властта, изградена, за да унищожава".

По думите му – британските банки са започнали да го приемат, защото е изпратил доказателства, че бизнесът му "е бил преследван от Делян Пеевски". Лидерът на ДПС е санкциониран за корупция по глобалния закон "Магнитски" и от САЩ, и от Великобритания. "И знаете ли за какво точно е санкциониран? За натискане и кражба на бизнеси чрез специализирания съд и прокуратура, дума по дума това пише в санкциите", добавя Добрев.

Според него "в Лондон името Пеевски е официално маркирано като престъпно, а в София същият човек е политически фактор, партийно представен в парламента, влияещ на министри, тачен от прокуратурата".

"Още нищо не е завършило, делото срещу мен продължава, натискът върху мен продължава", допълва Добрев и казва, че скоро ще представи "нещо, което не сте виждали в България досега" – как се краде бизнес в България, "с конкретни схеми, с конкретни хора".

Гледайте твърденията му във видео тук.