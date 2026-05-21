Ботев Пловдив може да претърпи двоен удар: защитник не преподписва, големи отбори набелязаха голмайстора на "канарчетата"

Локомотив Пловдив може да претърпи два много сериозни удара през летния трансферен прозорец. Според информация на колегите от "Тема спорт" голмайсторът на "канарчетата" Франклин Маскоте е привлякъл вниманието на големи чуждестранни клубове. А друг чужденец- защитникът Константинос Балоянис, отказва да преподпише своя договор. Настоящият му контракт изтича през лятото, а финансовият благодетел Илиян Филипов вече изрзи желанието си да задържи гръка в отбора.

Франклин Маскоте привлече много внимание

Франклин Маскоте дойде в Ботев Пловдив през лятото на 2025 г. От тогава е изиграл 32 мача във всички турнири, в които е вкарал 10 гола и е дал 2 асистенции. Така той се превърна в голмайстора на "канарчетата", а дорбтите му изяви са привлекли вниманието на немалко клубове. В Ботев бразилецът пристигна със свободен трансфер. Договорът му е чак до лятото на 2028 г., а според специализирания сайт "transfermarkt" пазарната му оценка е на стойност 200 000 евро - най-високата в неговата кариера.

Константинос Балоянис все още не е преподписал

Същевременно един от основните стълбове в защитата на Ботев Пловдив Константинос Балоянис отказва да преподпише своя договор с "канарчетата". Той взе участие в 26 мача във всики турнири, като има 5 асистенции. Той пристигна в Ботев Пловдив от родния ОФИ Крит през лятото на 2023 г. със свободен трансфер. Финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов сам заяви, че иска Балоянис да остане в отбора. Все още не се знае какво е желанието на самия футболист.

