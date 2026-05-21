Ботев Пловдив може да претърпи двоен удар: защитник не преподписва, големи отбори набелязаха голмайстора на "канарчетата"

21 май 2026, 14:10 часа
Локомотив Пловдив може да претърпи два много сериозни удара през летния трансферен прозорец. Според информация на колегите от "Тема спорт" голмайсторът на "канарчетата" Франклин Маскоте е привлякъл вниманието на големи чуждестранни клубове. А друг чужденец- защитникът Константинос Балоянис, отказва да преподпише своя договор. Настоящият му контракт изтича през лятото, а финансовият благодетел Илиян Филипов вече изрзи желанието си да задържи гръка в отбора.

Франклин Маскоте привлече много внимание

Франклин Маскоте дойде в Ботев Пловдив през лятото на 2025 г. От тогава е изиграл 32 мача във всички турнири, в които е вкарал 10 гола и е дал 2 асистенции. Така той се превърна в голмайстора на "канарчетата", а дорбтите му изяви са привлекли вниманието на немалко клубове. В Ботев бразилецът пристигна със свободен трансфер. Договорът му е чак до лятото на 2028 г., а според специализирания сайт "transfermarkt" пазарната му оценка е на стойност 200 000 евро - най-високата в неговата кариера.

Константинос Балоянис все още не е преподписал

Същевременно един от основните стълбове в защитата на Ботев Пловдив Константинос Балоянис отказва да преподпише своя договор с "канарчетата". Той взе участие в 26 мача във всики турнири, като има 5 асистенции. Той пристигна в Ботев Пловдив от родния ОФИ Крит през лятото на 2023 г. със свободен трансфер. Финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов сам заяви, че иска Балоянис да остане в отбора. Все още не се знае какво е желанието на самия футболист.

