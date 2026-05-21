Дух на конструктивизъм? Депутатите на Радев угодиха на опозицията по въпрос от правилника

Депутатите от мнозинството на "Прогресивна България" угодиха на опозицията в 52-ото Народно събрание по въпрос от правилника, който касае сроковете за разглеждане на постъпилите законопроекти от постоянните комисии и от пленарна зала. Това се случи по време на заседанието на временната комисия за правилника. Първоначалният и досега действащ текст предвиждаше разглеждането на законопроектите да се случва не по-рано от 72 часа от получаването им от членовете на съответната комисия, освен ако комисията реши друго.

От "Прогреснивна България" обаче предлагаха този срок да бъде намален на 24 часа, докато от опозицията възразиха срещу това драстично намаление.

В крайна сметка в дух на контруктивизъм беше гласувано срокът да бъде намален на 48 часа.

72-часовият срок обаче беше намален драстично за разглеждането на законопроектите от пленарна зала, въпреки призивите на опозицията да се направи същия компромис като за комисиите. В този случай управляващите не се вслушаха в гласа на опозицията и срокът беше намален на 24 часа.

Дебатът: Бързината и качеството на законодателството

Надежда Йорданова от "Демократична България" отбеляза, че България трайно е критикувана за многобройните прибързани и хаотични изменения, както и несъгласуваното ни законодателство. "Прибързаното приемане може да е фатално, защото когато се приеме и влезе в сила - лошият закон е действащ закон", смята Йорданова.

Росица Кирова от ГЕРБ обърна внимание, че във всеки законопроект може да има изключение с решение на пленарната зала. "То дава възможност законопроектите да бъдат разгледани не по-късно от 24 часа, но въвеждайки нормата за съкращаване на срока от 72 часа, се прилага и за разглеждане на законопроекти за второ гласуване", добави Кирова.

Според нея това няма да доведе до по-качествено законодателство, тъй като обикновено на второ четене дават и неправителствени организации и различни, които имат отношение към законодателния процес и имат нужда да се подготвят.

От своя страна шефътна временната комисия за правилника Димитър Здравков от "Прогресивна България" добави, че Народното събрание може да реши срокът да е 168 часа.