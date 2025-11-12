"Свинщина": Николай Василев с коментар за Бюджет 2026

„В последната ми статия използвах думи като маймунски и техни производни за този бюджет. За следващата година съм си оставил думата „свинщина“. Не знам други какви думи трябва да използвам, за да ви кажа как се чувствам за този бюджет“, каза в предаването „Лице в лице“ по bTV бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев. По думите му той не се подкрепя от парламентарните групи на мнозинството.

„Бюджетът ще бъде гласуван, но в частни разговори не съм срещнал депутат, който дори лекичко да го харесва. Има мълчание и отсъствие. Има дълбоко разочарование и изненада от това, което се случва“, заяви Василев. „Ако бях министър или депутат в тази ситуация, щях да гласувам против и да си подам оставката, защото е абсурд нормален човек да подкрепя такава посока на държавата“, каза още той.

Според него този бюджет е измислен от няколко политически лидери. А защо са го направили – според Николай Василев е „комбинация от заблуда, че като си купиш гласовете на някакви съсловия, на които им даваш пари, ще спечелиш следващите избори.“

"Държавата е в режим раздаване и харчене на максимум"

По думите му държавата е в режим раздаване и харчене на максимум – колкото повече пари се изхарчат, политиците смятат, че е по-добре. „Аз обаче смятам, че държавата трябва да мине в режим на максимално спестяване, а не харчене“, допълни бившият министър на икономиката.

Според него не трябва да има никакво увеличение на социалните осигуровки и никакъв данък дивидент. Той предлага намаляване на плоския данък и на данък печалба до 9%, „но в някой друг живот“. „От страната на разходите – държавната администрация може да бъде съкратена с колкото си искаме. Аз казвам до 30 000 души никой няма да забележи“, смята Василев.

„Финансовото министерство очевидно е много заето с продължаващата перманентна, хронична и според мен вечна бюджетна криза. Вчера за пореден път финансовият министър бойкотира поредно събитие, организирано от финансовия сектор, на което цял месец стоеше потвърждение за участие. Предният ден участието се отмени“, коментира още Николай Василев.

„Зададохме два въпрос на над 300 финансисти в залата - колко от вас подкрепяте влизането в еврозоната. Всички вдигнаха ръце. На въпроса кой подкрепя сегашната бюджетна политика на дългове и дефицити – нула вдигнати ръце. Всички са сащисани защо вървим в тази посока и защо е нужно това“, допълни той.

За него влизането на България в еврозоната и този бюджет нямат нищо общо. „Браво на това правителство, че след 15 години закъснение, влязохме в еврозоната. Политиците могат да бъдат финансово безотговорни с или без еврозона. Ако други политици управляваха това десетилетие, с или без еврозона – нямаше да има такива неща“, смята Николай Василев.

