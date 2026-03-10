10 март в историята: Ден на Холокоста в България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

10 март: Ден на Холокоста в Република България

На тази дата отбелязваме деня на Холокоста в Република България. На този ден през 1943 г. започва депортиране на 7144 евреи от Вардарска Македония. Два дни по-късно, на 12 март, същата година, са депортирани 161 евреи от Пиротско през Лом за Виена. На следващия ден, на 13 март 1943 г. започва депортиране на евреите от София.

Правителственото мнозинство в 25 ОНС гласува специален Закон за защита на нацията на 24 декември 1940 г. Този закон регламентира лишаването на българските евреи от граждански и политически права, както и отстраняването им от стопанския живот на страната и отчуждаването на притежаваните от тях имущества. Хитлеристка Германия подлага България на още по-голям натиск след като страната ни подписва тристранния пакт на 1 март 1941 г. В началото на 1942 г. започва принудително разпределяне на годното за физически труд еврейско население в работни групи. Сформираните групи са изпратени на обекти, където им е наложено изпълнението на тежък физически труд. Започва и изпълнението на непосредствени мерки за ликвидиране на българските евреи.

Специалното споразумение между пълномощника на Гестапо Т. Данекер и комисаря по еврейските въпроси на България Ал. Белев, сключено на 22 февруари 1943 г., предвижда депортиране на 20 000 души в лагерите на смъртта. По това време в страната започват нападения и погроми над еврейски домове и махали от членове и съмишленици на Съюза на българските национални легиони, на Всебългарския съюз "Отец Паисий".

Видни общественици и организации се обявяват против Закона за защита на нацията, както и срещу предприетите дискриминационни действия срещу българските евреи. Сред тях са Я. Сакъзов, Д. Казасов, Л. Стоянов, както и представители на Българската православна църква. Освен митрополитите Стефан Софийски и Кирил Пловдивски, недоволство изразяват от Съюза на адвокатите, Съюза на лекарите, Съюза на художниците и други организации.

В създалата се напрегната обстановка в страната цар Борис III и управляващото правителство на проф. Б. Филов не се осмеляват да изпълнят договорката с Германия. Депортирането на евреи само от новоприсъединените земи в Беломорието и Тракия се приема за компромисен вариант.

Под предлог, че те ще бъдат прехвърлени във вътрешността на България, през март 1943 г. 11 836 евреи са отведени до дунавските пристанища, откъде трябва да бъдат транспортирани до концентрационните лагери. Междувременно се създава и нов план за допълнително депортиране на още 8560 евреи. Острата протестна вълна осуетява неговото изпълнение. В нея се включват дори някои от дотогавашните правителствени симпатизанти, сред които е Димитър Пешев, който е подпредседател на Народното събрание. На 17 март 1943 г. той пише писмо, в което се обявява против депортирането на българските евреи. То е подкрепено от 42 депутати. Българските евреи са спасени с намесата на обществеността.

Решението за честване на Международен ден в памет на Холокоста е взето през 2002 г. на среща на министрите на образованието на страните - членки на Съвета на Европа. Решено е този ден да се чества на 27 януари и да се отбелязва във всяка държава, съобразено с нейната национална история. За пръв път у нас този ден се чества на 10 март 2003 г., с решение на Министерски съвет от 13 февруари 2003 г. Датата 10 март не е избрана случайно - на този ден през 1943 г. пловдивският митрополит Кирил, който по-късно става български патриарх, заедно със софийския екзарх Стефан, успява да предотврати депортирането на стотици евреи от Пловдив към нацистките концлагери.

