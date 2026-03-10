Лайфстайл:

Ракета на САЩ разби на парчета руски самолет Ил-76. Мерц: Иран е център на тероризма, САЩ се оправят по техния начин (ВИДЕО)

10 март 2026, 7:39 часа 124 прочитания 0 коментара
Вече над 5000 цели в Иран са били поразени от американските бомбардировки, които стартираха на 28 февруари, 2026 година. Става въпрос за командни центрове, ракетни установки, ирански военни щабове, ирански военни кораби и т.н. Това обяви Централното военно командване на САЩ. Сред една от впечатляващите цели, които са поразени, е международно иранско летище в Шираз.

Защо летището се е оказало толкова важна цел? Там е имало руски военнотранспортен самолет Ил-76. Сателитни снимки показват, че след американските удари той е станал буквално на парчета - ОЩЕ: Два знакови руски военни самолета са поразени в Таганрог. Руснаците: Те си бяха за скрап (ВИДЕО)

Иран подкрепя Русия

Същевременно, германският канцлер Фридрих Мерц директно определи Иран като "център на международния тероризъм", който трябва да бъде унищожен.

"Знаете, че Иран подкрепя Русия във войната ѝ срещу Украйна, че Иран в голяма степен е отговорен за терористичните действия на "Хамас", "Хизбула" и хутите. Иран е център на международния тероризъм и този център трябва да бъде "изключен". Американците и израелците го правят по своя начин", заяви Мерц.

Ивайло Ачев
