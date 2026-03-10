Ракета на САЩ разби на парчета руски самолет Ил-76. Мерц: Иран е център на тероризма, САЩ се оправят по техния начин (ВИДЕО)

Вече над 5000 цели в Иран са били поразени от американските бомбардировки, които стартираха на 28 февруари, 2026 година. Става въпрос за командни центрове, ракетни установки, ирански военни щабове, ирански военни кораби и т.н. Това обяви Централното военно командване на САЩ. Сред една от впечатляващите цели, които са поразени, е международно иранско летище в Шираз.
Operation Epic Fury: The first 10 days pic.twitter.com/pGL1Scu4hG— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2026
Защо летището се е оказало толкова важна цел? Там е имало руски военнотранспортен самолет Ил-76. Сателитни снимки показват, че след американските удари той е станал буквално на парчета - ОЩЕ: Два знакови руски военни самолета са поразени в Таганрог. Руснаците: Те си бяха за скрап (ВИДЕО)
Satellite images confirm the destruction of an Il-76 transport aircraft at Shahid Dastgheib International Airport in Shiraz, Iran.— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026
Judging by the images, the aircraft was heavily damaged and was likely no longer operational.
Rust is visible on the fuselage, suggesting it may… pic.twitter.com/cXyH5eUoRZ
Иран подкрепя Русия
Същевременно, германският канцлер Фридрих Мерц директно определи Иран като "център на международния тероризъм", който трябва да бъде унищожен.
"Знаете, че Иран подкрепя Русия във войната ѝ срещу Украйна, че Иран в голяма степен е отговорен за терористичните действия на "Хамас", "Хизбула" и хутите. Иран е център на международния тероризъм и този център трябва да бъде "изключен". Американците и израелците го правят по своя начин", заяви Мерц.
🔥 German Chancellor Friedrich Merz said that Iran is the center of international terrorism and that this center must be destroyed pic.twitter.com/aBO22LsH2N— NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026
