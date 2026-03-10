Нямаме антидрон система: Експерт предупреди за авиокатастрофи

Това, което се случва към момента е абсолютна провокация с дроновете на летище "Васил Левски". Няма по тъмните часове на деня да се вдигне дрон, който просто да заснеме кацането и излизането на конкретен самолет, заяви пред bTV инж. Стойко Топалов, експерт по антидрон сигурност. По думите му има необходимост от закупуване на нови антидрон системи, тъй като към момента няма такива. Рисковете за авиацията са огромни и един малък или голям дрон може да нанесе щети по самолет, така че да се стигне до катастрофа, предупреди инж. Топалов. Още: Дано догодина поразяваме цели: Дроновете в българската армия днес

Как можем да ловим дроновете?

Снимка: iStock

Той допълни, че в развитите европейски държави има специална полиция, която се грижи за безопасността от дронове.

Според него България няма способности да хваща дронове на летищата си. Имаме някакви системи, но те не са разпространени. Трябва да бъдат обучени хора, които знаят как се работи със системите, как се прилагат и да започна да защитават обществото, настоя инж. Топалов. Той добави, че един от големите рискове са финансовите загуби на авиокомпаниите от дронове, появяващи се на летищата.

Инж. Стойко Топалов посочи още, че хората започват да губят доверие в сигурността на авиотранспорта. „Дори аз, качвайки се на самолет, се притеснявам и се надявам да не се стигне до инциденти“, сподели експертът. И уточни, че инциденти с дронове се случват почти всеки ден в Европа, но въпреки това продължават да се тестват антидрон системите и да се правят провокации.

Той изтъкна, че дроновете се развиват много бързо, като към настоящия момент полицията носи отговорност за летящите дронове по летищата у нас. „Европа е беззащитна от дроновете. Летищата са доста уязвими да вземат решение каква система да закупят. Като има конкретен проблем, трябва да се постигне максимална ефективност“, каза още инж. Топалов.

