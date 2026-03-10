Любопитно:

10 март 2026, 7:42 часа 439 прочитания 0 коментара
Идва времето на облеклото "тип зелка": Проф. Рачев с оптимистична прогноза

Време си е за щъркелите, да си помислят гимназистките по този въпрос. Хубаво време, радвам се за девойките. Сутрин има ветрец, но въздухът е чист. Всичко се дължи на Конрад. Идва време на облеклото тип зелка – сутрин слагаш много дрехи, на обяд започваш да ги махаш. В четвъртък ще е дръжката на черешката с температури до 19 градуса. Вървим си към пролет.

Тази прогноза за времето на прави синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

„Никакви валежи не се очакват до 20 март. Слънце, слънце, слънце“, каза той и добави, че времето ще е изключително скучно.

Времето днес

Минимални температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София – около минус 1 градус. Преди обяд на места по поречията и в низините все още ще има ниска слоеста облачност или мъгла.

През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, над западните райони с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони – до умерен. Максимални температури ще са между 12 и 17 градуса, в София – около 13 градуса.

