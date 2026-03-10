"Може да се стигне до самолетна катастрофа": Военен за опасността от дронове на летището

Такива случки стават постоянно, не само в България. Много е вероятно, ако дронът е в съответната територия и се сблъска със самолет, да се стигне и до катастрофа. Това заяви полковник Иван Миланов, вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дроновете, в ефира на Нова телевизия относно дроновете, които са се появили на летището в София. Заради тях е имало един забавен полет.

Експертът подчерта, че проблемът е комплексен и не се изчерпва само с откриването на дроновете.

Миланов беше категоричен, че България има нужда от цялостна стратегия за защита. "Трябва да говорим за национална система за защита от дронове. Липсва цялостна концепция и стратегия. Това трябва да се въведе на държавно ниво, за да се защити не само летището в София, а цялата критична инфраструктура", каза той.

По думите му подобни системи представляват сериозна инвестиция, но цената на бездействието може да бъде много по-висока. "Едно затворено летище също струва много пари заради огромните загуби. Така че не знам доколко цената е най-важният въпрос. Да, става дума за голяма инвестиция, но на национално ниво тя не е толкова голяма, ако говорим за сигурността на държавата", заяви Миланов.

Според него без ясни правила и модерни системи за защита подобни инциденти ще продължат да се случват. "Ще има още нарушения. Намираме се в сложна и динамична международна среда и трябва много бързо да въведем мерки - законодателство, национална стратегия и изграждане на многокомпонентна система за защита от дронове“, заключи полковникът.