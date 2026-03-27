Съдът на ЕС отхвърли иска срещу въвеждането на еврото у нас

Еврото в България остава. Това е изводът след решението на Съдът на Европейския съюз да отхвърли искането за временно спиране на въвеждането на еврото у нас. Това става ясно от определенията на председателя на Общия съд по две жалби.

И двете определения са по повод временно спиране на действието на решението и на регламента на страните-членки за приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Решението на съда

От съда поясниха, че исканата мярка е само временна и се приема много рядко от Съда.

Жалбоподателите настояват тя да бъде в сила до окончателно вземане на решение. До този момент обаче Съдът не е решил дали жалбите да бъдат обявени за допустими.

Едната жалба е от няколко души и е анонимизирана, но е подадена е от адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков. Ченалова стана общественоизвестна с казусите "Белведере" и "Яневагейт". Жалбата е "Страна - членка и други срещу Съвета на ЕС".

Втората жалба е дело на партия "Възраждане". Жалбата "Стоянов срещу Съвета на ЕС" е подадена от българския евродепутат Станислав Стоянов от "Възраждане" и крайно дясната група "Европа на суверенните нации", предаде БНР.

Съдът на Европейския съюз поясни, че за да бъде прието искането на жалбоподателите, то трябва да отговаря на три условия - искът не трябва да е очевидно неоснователен, неотложност, която предполага да има риск от сериозна и непоправима вреда, ако не се вземат мерки, и баланс на интересите.

Нагласите спрямо еврото

3 месеца след въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. проучване показва, че подкрепата сред широката общественост и бизнеса за членството в еврозоната и начина, по който протича този процес, устойчиво се затвърждава. Основната продължаваща тревога е свързана с ръста на цените.

Позитивните нагласи относно присъединяването на България към еврозоната категорично доминират над негативните – те са ясно изразени не само сред бизнеса, но вече и сред гражданите.

54% от тях одобряват въвеждането на новата валута, срещу 41% неодобряващи.

При бизнеса съотношението е 74%:24%, като тези оценки запазват устойчивост през почти целия период на мониторинга.

Част от по-категоричните противници сред гражданите и най-негативно настроените представители на малкия и среден бизнес също променят мненията си в умерено позитивна посока. Сред основните фактори за тази положителна тенденция е спокойният и плавен преход към еврото, който опровергава страховете на хората за значителни проблеми след въвеждането на новата валута и внася успокоение за техните спестявания и курса, по който ще обменят левовете си.