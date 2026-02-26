Сръбският вътрешен министър Ивица Дачич е в болница. Вучич: Молим се за него

Сръбският президент Александър Вучич посети вицепремиера и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, който бе приет по спешност с опасност за живота в Клиничния център в Белград, предава агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА. "Ситуацията е тежка, но вярваме в лекарите и вярваме в него и се молим за него“, каза Вучич на излизане от болницата.

Помощник-директорът по отделението по пулмология на Клиничния център д-р Спасое Попевич заяви, че ситуацията е много трудна и че се борят за живота на министър Дачич, който има тежка пневмония.

Дачич е интубиран и е поставен на командно дишане.

Здравословното му състояние внезапно се е влошило, след като няколко дни е имал температура и е приет в болница.