Турската централна банка намали комисионите за плащания през ПОС терминал

Централната банка на Турция въведе промени в регулацията за комисионите при използване на ПОС терминал при плащанията в търговските обекти, предаде БТА.

Според промяната от фирмите, които използват ПОС терминали при плащанията, ще бъде удържана комисиона в размер на 3,56 процента от сумата в случаите, когато плащането е с кредитна карта, както беше и досега, докато при дебитните карти комисионата се намалява на 1,04 процента.

Максималният срок за блокиране на сума като гаранция за дадено плащане с банкова карта вече ще бъде 15 вместо 40 дни.

Мярката ще влезе в сила от 1 ноември 2025 г.

С друго свое решение Централната банка на Република Турция намали лихвените проценти по кредитните карти. С обнародването на решението в турския Държавен вестник лихвеният процент при теглене на пари в брой от кредитна карта или овърдрафт е намален с 25 базови пункта. Тази мярка ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г.

