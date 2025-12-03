Спорт:

Комплектите с евромонети в пощите вече се изкупиха

03 декември 2025, 17:22 часа 306 прочитания 0 коментара
Комплектите с евромонети в клоновете на пощите вече са се изкупили. Това показа репортерска проверка на БНР в произволно избрани клонове на Български пощи. Още по обяд от Централния клон на пощата в София информираха, че комплектите са свършили. Служители обясниха, че са получили много малко бройки за продажба. В по-малък клон в София обясниха, че са им доставили само 10 комплекта.

В малък клон на пощите в Стара Загора също нямаше комплекти от европейските монети. До края на седмицата там не се очаква нова доставка, е обяснила служителката, но очакванията ѝ са били наличности да има в седмиците, когато се изплащат пенсиите.

Още: Кристин Лагард: Българските евромонети вече пътуват из еврозоната (ВИДЕО)

В продажба от 1 декември

От началото на декември Българската народна банка (БНБ) пусна в продажба комплектите от евромонети в своята централа, а такива са налични и в търговските банки, обясниха от БНБ.

В понеделник граждани се редиха на опашка пред централната сграда на БНБ в София, за да купят стартови комплекти с евромонети с българската национална страна, които са в продажба от 1 декември.

Комплектите за граждани и юридически лица струват съответно 20 лв. и 200 лв. За гражданите евромонетите са с обща стойност от 10,23 евро и в тях има 42 броя монети, а за юридическите лица пакетите са с 420 евромонети на стойност 102 евро.

Още: Близо 1 милиард български евромонети ще заменят стотинките и левовете (СНИМКИ)

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
