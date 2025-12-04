Все повече: Милиардерите в света вече са почти три хиляди

Броят на милиардерите в света е нараснал до 2919 души спрямо 2682-ма през 2024 г. или ръст от приблизително 8,8 на сто. Това съобщи швейцарската банка UBS в доклада си за амбициите на милиардерите през 2025 г. Сред тях са 2545 мъже и само 374 са жени, установи банката. Благосъстоянието на най-богатите хора в света достига рекордните 15,8 трилиона долара през 2025 г., което е увеличение с 13 на сто спрямо предходната година.

Кои страни са с най-много милиардери?

САЩ остава страната с най-много милиардери – 924 души, които притежават общо 6,9 трилиона долара. На второ място е Китай с 470 милиардери, чието общо финансово състояние е приблизително 1,8 трилиона долара.

Още: Илон Мъск стана първият човек с богатство от 500 млрд. долара

В Германия броят на милиардерите е нараснал с 33 на сто до 156 души. Тяхното общо богатство възлиза на 692,1 милиарда долара, или със 145,9 милиарда повече спрямо 2024 г.

Банката посочва, че Германия е лидер в Европа в няколко индустриални сектора - фармацевтика, машиностроене и потребителски стоки, което осигурява стабилна основа за изграждане на богатство.

UBS прогнозира, че броят на милиардерите ще продължи да расте през следващите десетилетия, тъй като богатствата преминават към следващите поколения. Банката оценява, че до 2040 г. ще бъдат прехвърлени около 6,9 трилиона долара, от които поне 5,9 трилиона ще преминат към деца – директно или косвено чрез съпрузи.

Още: След сватбата: Джеф Безос продаде акции на Amazon за стотици милиони

През 12-те месеца до април 91 души са станали милиардери чрез наследство, като общо са получили 298 милиарда долара – увеличение с над една трета спрямо 2024 г., съобщава швейцарската банка.