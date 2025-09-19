"Всяко плащане в първия месец на двойното обращение е рисково": Анализ как цените летят нагоре, заради многото пари

"Инфлация има заради многото пари, които има в България. Паричната политика е първата причина цените да летят и едва след това са всички останали неща. Ако сега има инфлация, тя определено не е заради еврото", заяви в сутрешния блок на БНТ Богомил Николов - председател на Националната асоциация "Активни потребители".

По думите му, едва ли ще има проблеми с въвеждането на еврото. "Важното е за него, че наистина ще има време да свикнем с двете цени в магазина", подчерта той. "Опитваме се да влезем в обувките на хората и даваме простички примери.. Да речем, след Нова година ще имаме останали някакви левове и първата мисъл е да отидем да ги изхарчим някъде - грешна стратегия, нека минат през първата банка и да ги внесат. Всяка сделка в първия месец на двойното обръщение, ще бъде рискова - търговецът трябва бързо да смята рестото в евро, ако му дадете левове", заяви Николов.

Той припомни, че по техен съвет сега не е изгодно да се сменят пари в евро, а това да се направи през януари.

Цените на тока

Националната асоциация „Активни потребители" ще започне кампания по закупуване на ток по цени на едро, който ще могат да ползват битовите потребители след пълната либерализация на пазара, каза още Николов.

Идеята е по подобие на кампанията за колективно закупуване на климатици – при нея постигнатата отстъпка при купуване на едро се прехвърля върху крайните потребители, които се запишат предварително в списъците, които асоциацията подготвя.

По същия начин желаещите ще могат да си изберат за доставчик след пълната либерализация асоциацията, която ще им прехвърля изцяло разликата, която ще се получи между цената на тока на едро и на дребно.

