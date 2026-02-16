Гордея се с нашето приятелство: Вучич ухажва Алиев за газ (ВИДЕО)

Президентът на Сърбия Александър Вучич проведе тази сутрин работна закуска с президента на Азербайджан Илхам Алиев, на която бяха обсъдени проекти в енергетиката, инфраструктурата и икономиката, както и допълнителното укрепване на стратегическото партньорство между двете държави, предаде БГНЕС.

Още: Сърбия и Азербайджан ще строят съвместно газова електроцентрала

В публикация в Инстаграм Вучич съобщи, че разговорът е преминал в спокойна и сърдечна атмосфера и е бил посветен на задълбочаването на приятелството и стратегическите отношения.

„На работна закуска с президента на Азербайджан в открита и приятелска обстановка обсъдихме допълнителното укрепване на приятелството и стратегическото партньорство между нашите страни, направихме равносметка на визитата на Алиев в Сърбия и говорихме за проекти, които могат да издигнат сътрудничеството ни в енергетиката, инфраструктурната свързаност и икономиката на още по-високо ниво. Гордея се с нашето приятелство и стабилните отношения, насочени към конкретни резултати“, написа сръбският президент.

Още: В Мюнхен: Йотова говори с президента на Азербайджан за повече газ, приписа си среща с Макрон (СНИМКИ)