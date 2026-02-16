Войната в Украйна:

Германия реши: Удължава проверките по границите

16 февруари 2026, 11:53 часа 121 прочитания 0 коментара
Германия ще удължи проверките по границите си с още шест месеца след 15 март 2026 година заради липсата на промяна в ситуацията в областта сигурността. Това каза днес министърът на вътрешните работи Александер Добринт пред ежедневника Bild. Съответното уведомление в момента се изпраща до Европейската комисия, съобщи германската медия, позовавайки се представители на правителството.

"Удължаваме контрола по границите с нашите съседни страни – граничният контрол е един от елементите на реорганизацията на миграционната политика в Германия", казва Добринт пред изданието.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия Граница
