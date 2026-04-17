Възмездие за милиарди: САЩ отвориха кесията за жертвите на Ружа Игнатова

Министерството на правосъдието на САЩ обяви на 13 април началото на процес по изплащане на обезщетения на жертвите на международната инвестиционна измама, свързана с OneCoin на издирваната криптокралица Ружа Игнатова. Предполага се, че въвлечените в "понци схемата" по целия свят са били ощетени с общо над 4 милиарда долара. През 2022 г. българката с германско гражданство бе добавена в списъка на ФБР за десетте най-издирвани бегълци.

Измамата OneCoin

В периода 2014–2019 г. Ружа Игнатова и Карл Себастиан Гринууд, съоснователи на OneCoin, заедно с други лица, организираха мащабна международна инвестиционна измама с криптовалута, чрез която бяха измамени инвеститори от цял свят. OneCoin, която започна дейност през 2014 г. и беше със седалище в София, предлагаше и продаваше измамна криптовалута със същото име чрез глобална мрежа за многостепенен маркетинг. В резултат на неверни твърдения за платформата, жертвите инвестираха над 4 милиарда долара в измамната криптовалута.

Министерството на правосъдието на САЩ заведе редица дела, свързани с OneCoin, в Южния окръг на Ню Йорк. Няколко ключови фигури, участвали в схемата, са били осъдени, а министерството е поискало наказателно отнемане на имущество, произтичащо от приходите от измамната схема.

Налични са над 40 милиона долара за обезщетения

Понастоящем за компенсации на жертвите са налични над 40 милиона долара от отнетото имущество.

Снимка: OneCoin.eu

Чрез процедурата за възстановяване на средства жертвите, които са закупили измамната криптовалута OneCoin в периода между 2014 и 2019 г., могат да имат право на обезщетение. Лицата, които смятат, че са жертви, могат да изтеглят формуляр за молба онлайн на адрес www.onecoinremission.com. Жертвите могат също да се обадят, да изпратят имейл или да пишат на администратора на процедурата за възстановяване на средства, за да поискат да им бъде изпратен формуляр за молба. Крайният срок за подаване на молба е 30 юни, съобщиха от правосъдното ведомство във Вашингтон.

Отделът за пране на пари, наркотици и конфискация към Криминалния отдел на министерството управлява процеса на компенсация чрез ремисия.

"Както направихме в този сложен случай на инвестиционна измама, Министерството преследва конфискация, за да отнеме печалбата от престъплението и след това да използва тези пари за компенсиране на жертвите, където е възможно. Поздравявам усилията на нашите колеги в Южния окръг на Ню Йорк, нашите партньори в правоприлагащите органи и нашия Отдел за пране на пари, наркотици и конфискация, която управлява Програмата за конфискация на активи, за цялата им работа в полза на жертвите в този важен случай", съобщават от ведомството.

"В периода 2014–2019 г. основателите на OneCoin продадоха лъжа, маскирана като криптовалута, която струваше на жертвите над 4 милиарда долара по целия свят", заяви федералният прокурор Джей Клейтън от Южния окръг на Ню Йорк. Сега, по думите му, се прави важна стъпка към връщането на средствата на ощетените лица. "Макар че никакво възстановяване не може напълно да поправи нанесените щети, нашата служба ще продължи да работи за изземване на престъпните приходи и ще даде приоритет на връщането на парите в ръцете на жертвите", добави Клейтън.

ФБР търси Ружа Игнатова

"Заблудени от фалшиви твърдения и празни обещания, много хора несъзнателно изчерпаха спестяванията си за измамна инвестиционна схема в една нововъзникваща финансова екосистема, която никога нямаше да изплати печалби. С непоколебимата подкрепа на Министерството на правосъдието ФБР поддържа ангажимента си да върне тези откраднати средства на законните им собственици", съобщиха от ФБР.

"Нашият офис ще продължи разследването на тези престъпни измамници — особено за намирането на Ружа Игнатова, която е в списъка на ФБР с десетте най-издирвани лица — заедно с нашите партньори от Криминалната служба на Данъчната служба (IRS-CI) и Южния окръг на Ню Йорк. Всяка информация относно тази издирвана може да бъде подадена онлайн на tips.fbi.gov или чрез нашата гореща линия на 1-800-CALL-FBI", гласи още съобщението.

Снимка: Facebook.com/Dr. Ruja Ignatova

През август 2024 г. Софийската градска прокуратура повдигна задочно обвинение на Ружа Игнатова – за престъпна група и пране на пари, докато тя е обявена за издирване. Архитектът на една от най-големите финансови измами в модерната история е и с конфискувани активи на стойност над 10 милиона евро. САЩ пък обявиха награда в размер до 5 милиона щатски долара за информация, водеща до ареста или осъждането ѝ. Тя е издирвана в САЩ и Германия (има германско гражданство) заради финансовата пирамида OneCoin.

Две седмици след повдигнатото ѝ първо обвинение през октомври 2017 г. - тя пътува от София до Атина, за да избегне арест. Оттогава се укрива от правосъдието. Има и засилени спекулации, че може да е мъртва.

През есента на 2025 г. германските власти официално повдигнаха обвинения срещу Игнатова. Според прокуратурата в Билефелд тя е създала финансова пирамида, чрез която е разпространявана виртуална валута. Обвинителният акт цели да предотврати изтичането по давност на предполагаемите престъпления, поясни ръководителят на прокуратурата Карстен Новак. В обемния, 600-страничен обвинителен акт са посочени 17 500 жертви на измамата и щети за близо 57 милиона евро. Прокуратурата се фокусира върху периода 2015-2016 г., но по данни на разследващите общият брой засегнати инвеститори по света достига милиони, а щетите се изчисляват на милиарди евро. Полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи, че в хода на разследването са конфискувани активи на стойност около 28 милиона евро.

OneCoin е регистрирана в офшорната зона Гибралтар. От работата по случая от страна на прокуратурата е установено, че компанията и дъщерните ѝ дружества действат като финансова пирамида. Това означава следното: предлагат услуги на принципа на мрежов маркетинг - различни обучителни пакети с различна стойност, като процентната печалба не е свързана с инвестиция, а с привличане на нови членове и изграждане на пирамидална йерархична структура. Основният пазар за предлаганите услуги във връзка с криптовалутите се намира в района на Близкия и Далечния изток.

