Обрат с курса на еврото в очакване на решение за лихвите

Курсът на еврото спрямо щатския долар спадна леко, като отново се върна близо до до границата от 1,15 към американската валута. Това се случва в деня, в който Европейската централна банка ще реши за лихвените проценти. Като цяло в последните дни европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силния долар и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1547 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1539 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 юни, когато беше на ниво 1,1508 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.