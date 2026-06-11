НОИ определи дохода, по който ще се изчисляват новите пенсии

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2026 г. е 1034,85 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 май 2025 г. до 30 април 2026 г. е 983,28 евро. Това обявиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2026 г.

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Месечна динамика

Справка на Actualno.com показва, че средния осигурителен доход за страната за месец март е 1024,31 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. е 976,96 евро.

Средният осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е бил 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 февруари 2025 г. до 31 януари 2026 г. е бил 967,45 евро.