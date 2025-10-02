Войната в Украйна:

Вземаме парите на умрелите: В Русия мислят върху нов източник на средства за бюджета

02 октомври 2025, 06:45 часа 409 прочитания 0 коментара
Вземаме парите на умрелите: В Русия мислят върху нов източник на средства за бюджета

След като умрат, парите и имуществото на руските граждани, които нямат наследници, да влизат директно в държавния бюджет. Това предлага Андрей Рябокон, общински съветник в Санкт Петербург. Той се обърна към Руската централна банка и предложи тя да разработи механизъм за прехвърляне на имуществото на починали граждани, които нямат наследници, към бюджета. Това съобщи изданието "Парламентская газета".

Под "имущество" се има предвид не само пари, а всичко, което е притежавал починалият - имоти, коли и т.н. Рябокон отбеляза, че има средства, които остават непотърсени в банковите и брокерските сметки на физическите лица - макар че пари на починали хора без наследници вече отиват в руския държавен бюджет. Следователно те трябва да бъдат преведени на държавата. Той заяви, че въпросната сума, която се е натрупала, е около един трилион рубли - оценката за сумата е направена на база "експертни изчисления".

"Тези пари биха могли да бъдат използвани за социална подкрепа на гражданите, особено сега, когато бюджетът изпитва сериозен дефицит", отбеляза парламентаристът в коментар пред вестника.

Редица депутати от Държавната дума - долната камара на руския парламент, вече подкрепиха инициативата на Рябокон. Анатолий Аксаков, председател на Комисията по финансови пазари на Държавната дума, също хареса идеята: "Трябва да подкрепим инициативата. Със сигурност си струва да се разгледат реалните статистически данни за такива сметки. Тези активи трябва да бъдат прехвърлени на държавата и доколкото разбирам, те се прехвърлят официално. Но трябва да направим реалистична оценка, да поискаме информация по този въпрос и да разработим механизъм за прехвърляне".

Според Константин Корсик, президент на Федералната нотариална камара на Руската федерация, до края на 2024 г. в Русия са издадени 8500 удостоверения за безстопанствени имоти, което е с 6% повече спрямо предходната година. Както отбеляза камарата, отчужденото имущество е цел на измамници, които, знаейки, че няма наследници, фалшифицират завещания, актове за раждане и други документи.

Източник: "Парламентарская газета"

Ивайло Ачев
