Любопитно:

Бързите кредити: Последствията от приемането на еврото в България

08 януари 2026, 07:49 часа 225 прочитания 0 коментара
Бързите кредити: Последствията от приемането на еврото в България

Приемането на еврото не води до никакви промени по отношение на бързите кредити. Направихме кампания именно за това – заради промени с главницата на кредит, лихва, размер на вноски. Това уточни Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Още: Тревожна тенденция: Бързите кредити се увеличават, бедността расте

Категорично – стойността на главницата на кредит с идването на еврото си остава както и преди това. Същото важи и за лихвата. Размерът на вноските за погасяване на заема не се променя, повтори Цветанов. "Потребителите имат право да виждат размера на главницата и вноските си в левове и в евро до края на януари", заяви той, а вноските също до края на януари може да се плащат и в левове, и в евро. Ако платиш в левове, трябва да ти върнат в евро, освен ако съответната финансова институция няма в момента достатъчно евро в наличност – тогава рестото се връща в левове, стана ясно от думите на Цветанов пред bTV.

СНИМКА: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Промени в лихвите по кредити може да се правят, ако основният индекс, на база на който се изчислява лихвата по заема, вече не е валиден. Това е изключително рядка хипотеза, особено за микрокредити, категоричен беше Цветанов.

Що се отнася до регулационната дейност, Николай Цветанов коментира, че тя е на много високо ниво и освен регулаторите да дойдат в офисите на институции, занимаващи се с бързи кредити, и да работят от там, друго не може да си представи. Той призова регулаторната дейност да е еднакво строга и към по-големите, и към по-малките играчи на пазара.

Още: Бърз кредит и измама: Съвети, за да се опазим

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
евро бърз кредит бързи кредити приемане на еврото
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес