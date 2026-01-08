Бързите кредити: Последствията от приемането на еврото в България

Приемането на еврото не води до никакви промени по отношение на бързите кредити. Направихме кампания именно за това – заради промени с главницата на кредит, лихва, размер на вноски. Това уточни Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Още: Тревожна тенденция: Бързите кредити се увеличават, бедността расте

Категорично – стойността на главницата на кредит с идването на еврото си остава както и преди това. Същото важи и за лихвата. Размерът на вноските за погасяване на заема не се променя, повтори Цветанов. "Потребителите имат право да виждат размера на главницата и вноските си в левове и в евро до края на януари", заяви той, а вноските също до края на януари може да се плащат и в левове, и в евро. Ако платиш в левове, трябва да ти върнат в евро, освен ако съответната финансова институция няма в момента достатъчно евро в наличност – тогава рестото се връща в левове, стана ясно от думите на Цветанов пред bTV.

СНИМКА: БГНЕС

Промени в лихвите по кредити може да се правят, ако основният индекс, на база на който се изчислява лихвата по заема, вече не е валиден. Това е изключително рядка хипотеза, особено за микрокредити, категоричен беше Цветанов.

Що се отнася до регулационната дейност, Николай Цветанов коментира, че тя е на много високо ниво и освен регулаторите да дойдат в офисите на институции, занимаващи се с бързи кредити, и да работят от там, друго не може да си представи. Той призова регулаторната дейност да е еднакво строга и към по-големите, и към по-малките играчи на пазара.

Още: Бърз кредит и измама: Съвети, за да се опазим