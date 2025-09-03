За 2026 г. се очертава 620 евро минимална работна заплата

За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв., но трябва окончателно решение за това, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика. На практика това означава, че от 1 януари по фиксирания курс минималната ставка следва да бъде 620,18 евро.

"Дали е достатъчно, или не - има формула, по която тя се определя. С тази сума трудно може да се преживява и няма две мнения по въпроса. От 1077 лв., колкото е минималната работна заплата сега, повишаването се предвижда да бъде с 12,6%, което е значително", добави той.

С минималната работна заплата са свързани много други плащания. Тя оказва влияние на много сектори и става въпрос за стотици милиони лева. На близо 600 000 души ще бъдат увеличени доходите. По данни на НСИ назначените на трудов договор за минимална работна заплата през второто тримесечие на тази година са около 456 000 души.

На 83 000 лични асистенти също ще бъдат променени заплатите, както на 30 000 работещи в социалните услуги, посочи Борислав Гуцанов.

Досега са подадени 60 молби, одобрени са повече от 20, които са постъпили при нас от семейства, пострадали от пожарите през последните месеци. Това каза министърът на труда и социалната политика. Седем от тези молби са получили отказ, посочи още той, цитиран от БТА.

"Имаме право да дадем 1914 лв., но с Постановление на Министерския съвет ще можем да помогнем с още 3000 лева, както и с други 2500 лева", припомни министър Гуцанов. Така сумарно сумата достига близо 7500 лева, като ги предоставяме при определени условия, добави той.

Министър Гуцанов посочи още, че от Министерството на труда и социалната политика е започнала инициатива за 14 млн. лв., с които да бъдат подпомогнати кметовете и общините за купуване на оборудване за доброволците.