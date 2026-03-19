Епидемия от менингит в Европа: Експерти у нас призовават към спокойствие

Няма основание за тревога от менингококов менингит в България, въпреки съобщенията за увеличени случаи в чужбина. Това коментира за БНР д-р Кремена Пармакова, епидемиолг и началник отдел Надзор на заразните болести към Министерство на здравеопазването. По думите ѝ у нас заболяването се среща рядко, като през миналата година са регистрирани около 17 случая, от които три са завършили фатално – при деца.

"Към момента в България няма задължителна имунизация срещу менингококов менингит, но ваксини са налични и всеки родител може да защити детето си", посочи тя. И обясни, че вече е достъпна ваксина срещу менингококи тип B, както и четиривалентна ваксина срещу други щамове, които също циркулират.

Има ли повод за тревога?

Според експертите в България няма условия за епидемично разпространение, каквото се наблюдава в някои региони на Африка. Д-р Пармакова допълни, че към момента няма регистрирани случаи за настоящата година, но сезонът тепърва предстои.

Как се предава?

Заболяването се предава по въздушно-капков път, най-често от хора без симптоми.

"Най-честият източник е безсимптомен носител, от който може да се зарази човек с предразположение към развитие на тежка инфекция", обясни специалистът.

Въпреки това, по думите ѝ, заразността не е висока и не се наблюдават масови огнища. "Когато има един случай, обикновено няма други заболели сред контактните лица. Това не е силно заразно заболяване", подчерта тя.

Най-рисковите групи

Най-често заболяването засяга:

малки деца под 5 години

тийнейджъри

Според д-р Пармакова това са възрастовите групи, при които имунизацията е най-препоръчителна. Ваксината може да се поставя още от двумесечна възраст, като при по-големите деца и юноши обикновено се прилага еднодозова схема.